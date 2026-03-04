EN VIVO | Israel e Irán recrudecen la intensidad de los ataques en el quinto día de conflicto

Publicado por Israel Duro 4 de marzo, 2026

Las sirenas y los sonidos de explosiones han vuelto a ser el despertador de los habitantes de Irán, Israel, y muchos países del Golfo en el amanecer del quinto día de guerra en Irán. Un conflicto en el que los principales actores están intensificando la fuerza y alcance de sus ataques, según la estrategia de cada uno: mientras EEUU e Israel golpean ya con potencia los principales edificios del Régimen de los Ayatolás en el corazón de Teherán, la dictadura islamista ha recrudecido los ataques contra los motores de la economía de sus vecinos y contra edificios diplomáticos estadounidenses.

Junto con la otra pata del plan iraní, el bloqueo del estrecho de Ormuz, que aseguran controlar al 100% en estos momentos, la economía mundial está sufriendo las consecuencias de la guerra, con los mercados de todo el planeta en rojo y el precio del petróleo y el gas subiendo sin techo a la vista.

Las horas corresponden al horario del Este.

03:51 El petróleo modera su subida, aunque Asia cierra en rojo y Europa abre entre dudas

El petróleo moderó sus subidas a lo largo de la jornada bursátil asiática, pero el miedo en los principales mercados del continente volvió a llevar a los principales parqués a cerrar en rojo.

​Por su parte, Europa alternó ligeras caídas con ganancias en la apertura de algunas de las principales plazas. El Ibex 35 español es el peor parado tras el pulso del socialista Pedro Sánchez con Trump y las amenazas de represalias económicas por parte de éste.

03:30 España insiste en su "no a la guerra" sin temor a represalias de Trump

El primer ministro español, el socialista Pedro Sánchez, se mantuvo firme en su "no a la guerra" pese a las advertencias de Donald Trump de represalias contra el país europeo por negarse a que las Fuerzas Armadas puedan utilizar las bases estadounidenses en su territorio para reabastecerse en los ataques a Irán.



"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo Sánchez en una declaración institucional en el palacio de la Moncloa en Madrid, al día siguiente de que Trump acusara a España de haberse comportado "de manera terrible" en esta crisis.



"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", añadió Sánchez.

02:35 Explosiones en Jerusalén y Teherán en el amanecer del quinto día de guerra

El ejército israelí informó este miércoles que ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, donde un periodista de AFP vio una explosión en el noreste de la ciudad.



"La Fuerza Aérea israelí comenzó a lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", indicó el ejército en un comunicado.

​Por su parte, los Guardianes de la revolución aseguraron haber disparado más de 40 misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses. Se han reportado explosiones en Jerusalén