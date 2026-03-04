El hijo del ayatolá Alí Jamenei surge como el principal candidato para convertirse en el nuevi líder supremo de Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de marzo, 2026

El New York Times reveló que los altos clérigos encargados de elegir al próximo líder supremo y ayatolá de Irán se reunieron este martes para evaluar sus opciones, teniendo en el hijo del fallecido exjerarca Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, al principal candidato. El medio detalló que, según les informaron tres funcionarios iraníes familiarizados con las deliberaciones que hablaron bajo condición de anonimato, los miembros del organismo estaban debatiendo si declarar a Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre tan pronto como la mañana del miércoles. Sin embargo, algunos participantes expresaron preocupación de que anunciarlo tan rápidamente pudiera convertirlo en un objetivo inmediato para Estados Unidos e Israel, los cuales terminaron con la vida del líder supremo el pasado 28 de febrero tras una histórica operación conjunta.

La llamada Asamblea de Expertos está compuesta por 88 clérigos chiitas de alto rango elegidos por voto popular. Según la Constitución iraní, el organismo tiene la responsabilidad de nombrar, supervisar y, si es necesario, destituir al líder supremo. Esta será apenas la segunda vez en los 47 años de historia de la República Islámica que la asamblea selecciona a un nuevo líder.

Una figura de mucha influencia

Otros nombres que, según el periódico, estarían bajo seria consideración incluyen a Alireza Arafi, clérigo y jurista que integra el consejo de liderazgo transitorio de tres miembros formado tras la muerte del ayatolá Jamenei, y a Seyed Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Tanto Arafi como Jomeini son considerados figuras más moderadas, siendo este último cercano al sector que algunos analistas consideran reformista, el cual se ha visto marginado en los últimos años. Durante una entrevista con el Times, Abdolreza Davari, quien es una importante figura política cercana a Mojtaba Jamenei, declaró que, si asumiera el liderazgo, podría adoptar un estilo de gobierno similar al del líder de Arabia Saudita Mohammed bin Salman.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, ha mantenido durante mucho tiempo influencia tras bastidores, operando discretamente dentro de las redes políticas y de seguridad moldeadas por su padre. Según diferentes analistas, el hijo del recientemente fallecido ayatolá es ampliamente considerado dentro de Irán como una figura con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. En su artículo de este martes, el Times detalló que los tres funcionarios del régimen iraní que decidieron hablar con el medio explicaron que la Guardia ya ha empezado a impulsar su nombramiento, argumentando que este posee la experiencia necesaria para guiar al país en un período de inestabilidad.