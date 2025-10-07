Más de 1,5 millones de banderas israelíes ondearán en memoria de las víctimas del 7 de Octubre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de octubre, 2025

La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos ha organizado un esfuerzo para enarbolar más de 1,5 millones de banderas israelíes en memoria del segundo aniversario de los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de Octubre de 2023, dijo el lunes.

La campaña "Banderas de la Fraternidad" implica que más de 1 millón de congregantes, iglesias, colegios y universidades, y sinagogas enarbolen cada una 1.200 banderas israelíes para representar a aquellos muertos en el atentado.

La campaña comenzó con una ceremonia en el kibutz Nir Oz, en la Franja de Gaza, donde casi una cuarta parte de los residentes del kibutz fueron secuestrados o asesinados ese Shabat Negro.

La campaña internacional se inició con una gran reunión el 5 de octubre en la World Outreach Church de Murfreesboro, Tennessee, con su congregación de 10.000 activistas pro-Israel.

"Cada una de estas 1,5 millones de banderas lleva una verdad simple y sagrada: Am Yisrael no está solo", dijo Yael Eckstein, presidente y director ejecutivo de la FICJ. "En todo Estados Unidos, desde iglesias hasta sinagogas y universidades, las personas de fe están hombro con hombro con Israel".

"Cada bandera honra las vidas robadas el 7 de Octubre, pero también proclama que el amor, la fe y el compañerismo son más fuertes que el odio", continuó. "Juntos, estamos convirtiendo el recuerdo en acción y el dolor en luz".

© JNS