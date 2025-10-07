1.152 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes han caído desde el 7 de octubre, según datos

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel operan en la Franja de Gaza, 21 de junio de 2024.FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de octubre, 2025

Más de 1.150 soldados y personal de seguridad israelíes han muerto, dejando a más de 6.500 personas en duelo desde los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el Negev occidental, según datos publicados el lunes por el Ministerio de Defensa de Israel, el Instituto Nacional de Seguros y la organización Primeros Auxilios Emocionales (ERAN).

En el mismo periodo, 978 civiles fueron asesinados en ataques terroristas, entre ellos 62 menores de 18 años, según el Canal 12 de noticias de Israel.

Aproximadamente el 42% de las víctimas entre las fuerzas de seguridad eran menores de 21 años, mientras que 141 tenían más de 40, según el informe.

En total, murieron 1.152 miembros de las fuerzas de seguridad, entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, agentes de la Policía de Israel, miembros de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet), coordinadores locales de seguridad y miembros de equipos civiles de respuesta rápida.

Entre los familiares en duelo figuran 1.973 padres, 351 viudas, 885 huérfanos y 3.481 hermanos.

Sólo en el último año, murieron otros 262 miembros del personal de seguridad, y más de 1.300 nuevos familiares se unieron al círculo de duelo, entre ellos 240 huérfanos y unos 751 hermanos, según el Canal 12.

De los caídos, 1.086 eran hombres y 66 mujeres; 801 eran solteros y 327 estaban casados. Entre los caídos había también 318 reservistas.

Entre los civiles muertos, 778 fueron asesinados el primer día de los ataques dirigidos por Hamás, según el Instituto Nacional de Seguros.

El Instituto también informó de que80.000 civiles sufrieron daños físicos y psicológicos desde las atrocidades cometidas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. De ellos, a 30.462 se les reconocieron traumas psicológicos, a 1.929 traumas tanto físicos como psicológicos y a 1.592 sólo traumas físicos.

Durante la guerra de 12 días que Israel mantuvo con Irán en junio, 30 civiles murieron en ataques con misiles balísticos y 1.176 resultaron heridos. En los dos primeros meses de la guerra, el Instituto Nacional de Seguros pagó más de 220 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas del terrorismo, familiares de deudos y familias de rehenes, según el Canal 12.

En todo el año 2024, los pagos superaron los 243 millones de dólares, y sólo en el último trimestre de 2025, se distribuyeron más de 46 millones de dólares, incluyendo más de 16 millones para los secuestrados retornados en atención médica y estipendios, según el informe.

ERAN, un proveedor de primeros auxilios psicológicos, registró el mayor índice de llamadas de socorro en el primer mes de la guerra desde su fundación en 1971. Casi una de cada dos llamadas está relacionada con la ansiedad, el trauma o la pérdida, según la organización.

En total, ha registrado más de 637.000 llamadas de socorro a sus líneas directasdesde el 7 de octubre de 2023.

Además, "Tlos datos indican una erosión continua de la resiliencia social y familiar, y un mayor riesgo entre los grupos especialmente vulnerables", se cita a la directora clínica nacional de ERAN, la doctora Shiri Daniels.

"La angustia silenciosa y la ansiedad existencial perjudican el funcionamiento diario de individuos, familias y comunidades", añadió.

Aryeh Moalem, subdirector general y jefe de la División de Familias, Conmemoración y Patrimonio del Ministerio de Defensa israelí, fue citado diciendo: "El Estado de Israel soporta un alto precio: la historia de nuestro país se ha escrito con la sangre de nuestros hijos e hijas. Han pasado dos años desde el estallido de la guerra, y la División de Familias, Conmemoración y Patrimonio está haciendo frente a una carga de trabajo equivalente a más de 20 años de actividad regular. El personal de la división ve su trabajo como una misión, seguir conmemorando a los caídos, preservar su legado para las generaciones futuras y acompañar a las familias en duelo con apoyo emocional y asistencial."

