Netanyahu espera ultimar el plan para Gaza con Trump

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de septiembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el domingo que estaba trabajando con funcionarios estadounidenses en un plan de paz para Gaza de 21 puntos presentado por Washington y espera finalizarlo en coordinación con el presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista en Fox News antes de su reunión del lunes en la Casa Blanca, Netanyahu afirmó que la propuesta aún no está completa, expresando "la esperanza de que podamos llevarla a cabo, porque queremos liberar a los rehenes, queremos deshacernos del Gobierno de Hamás y que se desarmen, que Gaza se desmilitarice y que se establezca un nuevo futuro tanto para los gazatíes como para los israelíes y para toda la región".

Presionado sobre los detalles del plan de paz, Netanyahu expresó su profundo escepticismo de que la Autoridad Palestina pueda reformarse y desempeñar un papel positivo en algún aspecto del gobierno de Gaza.

"Sí, no he cambiado mis posiciones. Creo que la credibilidad -la probabilidad- de una Autoridad Palestina reformada que cambie completamente de aires, que acepte un Estado judío, que enseñe a sus hijos a abrazar la coexistencia y la amistad con el Estado judío en lugar de vivir sus vidas para aniquilarlo o ponerse bombas suicidas para lograrlo, y que ponga fin a prácticas como pagar por matar, mediante la cual pagan a terroristas por asesinar a judíos y recompensan un mayor número de asesinatos, supondría una tremenda transformación. Buena suerte. Puede que algunos crean que va a ocurrir, pero yo no creo que vaya a ocurrir", manifestó Netanyahu.

Se mostró más optimista respecto del futuro de los Acuerdos de Abraham, afirmando que los tratados de normalización han "sido notablemente resistentes y fuertes" y han "aguantado muy bien" durante los casi dos años de guerra.

"La derrota del eje terrorista de Irán y la derrota de Hamás y el fin de la situación de los rehenes en Gaza lo mejorarán aún más", dijo el primer ministro. "Creo que hay muchas posibilidades de paz que estoy discutiendo con el presidente Trump y su equipo y pensamos aprovecharlas. Creo que verán que no solo no peligran los Acuerdos de Abraham, sino que se ampliarán a otros países", agregó.

