Hamás difunde un video propagandístico del rehén israelí Alon Ohel

23 de septiembre, 2025

El grupo terrorista Hamás ha publicado este lunes un vídeo propagandístico del rehén israelí Alon Ohel, una hora antes del inicio de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) en Israel.

La familia de Ohel ha pedido que no se publiquen fotos ni extractos del video.

"Nuestra familia está conmocionada y dolorida tras la publicación del video de Alon por Hamás. Es evidente que Alon está perdiendo visión en su ojo derecho, y parece delgado y angustiado", afirmaron los padres del joven secuestrado, Idit y Kobi, en un comunicado emitido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

"Exigimos que, como condición previa a cualquier negociación o ayuda adicional a Hamás, los oftalmólogos examinen a Alon y le proporcionen tratamiento", agregaron.

El 5 de septiembre, cuando se cumplieron 700 días de cautiverio de rehenes en Gaza, Hamás difundió un vídeo propagandístico en el que se veía a Alon Ohel y Guy Gilboa-Dalal siendo conducidos en la Ciudad de Gaza. En aquel momento, la familia de Ohel permitió la difusión de una imagen fija suya del video.

Los primeros detalles sobre el estado de Ohel fueron facilitados por los exrehenes de Hamás Eli Sharabi, Or Levy y Eliya Cohen, que estaban retenidos con él y formaban parte de los 25 rehenes y los ocho fallecidos liberados durante la primera fase del alto el fuego del 19 de enero. Informaron que Ohel, de Lavon, en la Alta Galilea, había resultado herido por metralla y cegado en el ojo derecho.

En junio, Idit Ohel dijo a JNS: "Queremos salvar a nuestro hijo, queremos que vuelva a casa, y estamos pensando en formas de conseguirlo. Estamos muy asustados por su situación en Gaza; tememos por su vida".

