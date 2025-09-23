Francia y otros cuatro países se suman al reconocimiento de Palestina como Estado

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina Ludovic Marin / AFP

Publicado por Sabrina Martin 22 de septiembre, 2025

Más de una decena de países anunciaron entre el domingo y el lunes que reconocen a Palestina como Estado, elevando a más de 150 el número de naciones que han adoptado esta posición en la ONU. La decisión, promovida principalmente por Gobiernos europeos, contrasta con la firme oposición de Israel y de Estados Unidos, que advierten que el reconocimiento unilateral no traerá paz ni seguridad a la región.

El domingo lo hicieron Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. El lunes se sumaron Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino y Andorra, todos durante una conferencia sobre la llamada “solución de dos Estados” celebrada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Macron defiende la medida

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que “ha llegado el momento” de dar este paso, asegurando que la coexistencia entre Israel y Palestina sería “la única solución” posible. Macron calificó el reconocimiento como una “derrota para Hamás”, aunque insistió en que Francia mantiene un compromiso histórico con Israel.

Condiciones y matices europeos

El primer ministro belga Bart De Wever advirtió que la apertura plena de relaciones diplomáticas solo será posible cuando Hamás sea eliminado de cualquier posible Gobierno palestino y todos los rehenes sean liberados.

En la misma línea, el príncipe Alberto II de Mónaco afirmó que una solución equilibrada solo será viable si Hamás es desarmado. Desde Malta, Robert Abela dijo que un camino político hacia la autodeterminación palestina sería el “peor resultado” para el grupo terrorista.

El primer ministro luxemburgués Luc Frieden describió la decisión como un “compromiso con la esperanza”, mientras que Andorra y San Marino se sumaron al bloque con anuncios en Nueva York, alegando la necesidad de una salida política al conflicto.