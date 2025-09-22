Alemania: reconoceremos un Estado palestino solo después de un acuerdo de paz

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de septiembre, 2025

Alemania reconocerá un Estado palestino "al final del proceso" de una solución negociada de dos estados, dijo el lunes el ministro alemán de Relaciones Exteriores Johann Wadephul después de que varios países occidentales reconocieran a Palestina.

En declaraciones a la prensa en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, Wadephul reafirmó la postura de Berlín después de que el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran el domingo un Estado palestino. Francia ha dicho que podría seguir su ejemplo el lunes, junto con otros países.

"Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino llega más bien al final del proceso. Pero este proceso debe comenzar ahora", dijo Wadephul. "Una solución negociada de dos estados es el camino que puede permitir a israelíes y palestinos vivir en paz, seguridad y dignidad", añadió.

