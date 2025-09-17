El grupo de la ONU que determinó el genocidio en Gaza estaba formado por "representantes de Hamás", según Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de septiembre, 2025

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, cuyos tres miembros han sido objeto de críticas por declaraciones antisemitas documentadas, publicó su "análisis jurídico" de las denuncias de genocidio en Gaza.

El nuevo informe de la comisión de la ONU, que emitió el martes, "concluye que las fuerzas de seguridad israelíes eran conscientes de que sus operaciones militares desde el 7 de octubre de 2023 causarían la muerte de palestinos en Gaza".

"Además, teniendo en cuenta la duración de las operaciones militares y los informes sobre el elevado número de muertes, es razonable concluir que las autoridades israelíes conocían el elevado número de víctimas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023", dice el informe. "No obstante, las autoridades israelíes no intervinieron para cambiar los medios y métodos de guerra empleados".

El informe acusa al Ejército israelí de continuar sus operaciones y causar "aún más muertes de palestinos".

"Por lo tanto, la comisión concluye que las autoridades israelíes tenían la intención de matar al mayor número posible de palestinos mediante sus operaciones militares en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, y sabían que los medios y métodos de guerra empleados causarían muertes masivas de palestinos, incluidos niños", afirma.

UN Watch dijo que la comisión "nunca reconoce que las FDI están en combate con una fuerza estimada de 30.000 efectivos de Hamás en Gaza, así como con miles de combatientes de otros grupos militantes".

"Un lector podría llegar a creer que la guerra tiene a las FDI desplegadas sólo contra mujeres y niños, con Hamás borrada de la narrativa", declaró la organización sin ánimo de lucro.

La primera mención a Hamás en el informe aparece en la página ocho.

La comisión acusa a Israel de matar a un gran número de civiles, utilizando estadísticas israelíes según las cuales había matado a 8.900 terroristas. Esa cifra es el número de terroristas que Israel puede identificar por su nombre, pero no un recuento completo del número de combatientes que ha matado.

El informe también afirma que "Israel lanzó su ofensiva militar en Gaza" el 7 de octubre de 2023. No menciona que Israel lanzó una guerra defensiva basada en los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur del Estado judío ese mismo día.

"No se menciona la acumulación militar de Hamás en Gaza durante 17 años", declaró UN Watch. Añade que la comisión "ignora la estrategia de escudos humanos abiertamente reconocida por Hamás" y "omite el hecho de que Hamás tomó rehenes israelíes y continúa reteniéndolos, matándolos de hambre y violándolos".

En su informe, la comisión afirmaba que Israel tenía la intención de matar a civiles palestinos, ya que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el 7 de octubre que el Estado judío se tomaría "poderosa venganza" en "todos los lugares en los que Hamás está desplegado, escondido y operando, esa malvada ciudad. Los convertiremos en escombros".

"Aunque la declaración de Netanyahu dirigía cuidadosamente el llamamiento a la venganza a los 'lugares de Hamás', su uso de la frase 'ciudad malvada' en la misma declaración implicaba que veía a toda la ciudad de Gaza como responsable y objetivo de la venganza", dijo el panel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo que el informe es "distorsionado y falso" y que los miembros de la comisión son "apoderados de Hamás".

"El informe se basa enteramente en falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros", declaró el ministerio. "Estas invenciones ya han sido desacreditadas en profundidad".

B'nai B'rith International declaró que la "expresamente prejuiciosa" comisión "fue establecida y poblada por el abiertamente prejuicioso Consejo de Derechos Humanos, que sistemáticamente apunta a Israel más que a todos los más atroces violadores de los derechos humanos del mundo juntos."

"Como era de esperar, la comisión repite como un loro el libelo propagandístico de que el Estado judío democrático comete 'genocidio'", declaró B'nai B'rith. "Esta gran mentira socavará el sistema mundial de derechos humanos más de lo que empaña a Israel, pero la combatiremos sin cesar".

"Israel, que ha mostrado más cuidado por los civiles explotados como escudos humanos por sus implacables enemigos que cualquier parte en cualquier guerra, luchará con justicia para proteger la vida de sus propios civiles, y sobrevivirá a la desvergonzada difamación de los adversarios", añadió.

© JNS.