La Comisión Europea propone más impuestos a los productos de Israel y sancionar a dos ministros

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos ExterioresNicolas Tucat / AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 17 de septiembre, 2025

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), propuso este miércoles aumentar los impuestos a ciertas importaciones de Israel y sancionar a dos ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"Quiero ser muy clara, el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza", afirmó en una rueda de prensa la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Las medidas comerciales, si fueran adoptadas por los países de la UE, encarecerían en unos $269 millones el costo de determinadas importaciones israelíes, principalmente de origen agrícola.

La UE busca sancionar a dos ministros de Netanyahu

La Comisión Europea también propuso sancionar a dos ministros israelíes, Itamar Ben-Gvir, responsable de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, responsable de Finanzas, según declaraciones de un responsable comunitario, recogidas por AFP.

El ejecutivo europeo ya había propuesto en agosto de 2024 sancionar a estos dos ministros. No obstante no hubo acuerdo entre los 27 estados miembros.

En el ámbito comercial, las sanciones requieren la mayoría calificada de los Estados miembros. Pero también será difícil llegar a un acuerdo en ese sector, opinan los diplomáticos en Bruselas.