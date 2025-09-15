Rubio se reunió con Netanyahu en Jerusalén

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de septiembre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió durante unas tres horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén el lunes por la mañana.

Asistieron a la reunión el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar; el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el consejero de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi; el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; y el enviado de Jerusalén a Estados Unidos, Yechiel Leiter; según la oficina de Netanyahu.

Se espera que Rubio se reúna por separado el lunes con Sa'ar, el presidente israelí, Issac Herzog, y otros altos funcionarios.

El máximo diplomático estadounidense visitó el domingo el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de la capital, acompañado por Netanyahu y el embajador en Israel, Mike Huckabee.

El premier y el secretario de Estado ofrecieron una plegaria por la seguridad de los rehenes, así como una oración especial en honor del presidente Donald Trump, "un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel", según la oficina de Netanyahu.

Antes de su partida, Rubio dijo que su viaje se centraría "en asegurar el regreso de los rehenes, encontrar formas de asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los civiles y abordar la amenaza que supone Hamás".

"Hamas no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz en la región", añadió.

Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, declaró el viernes que Rubio "transmitirá las prioridades de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás y cuestiones más amplias relativas a la seguridad en Oriente Medio, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí".

Las discusiones también se centrarán en "nuestro compromiso de luchar contra las acciones antiisraelíes, incluido el reconocimiento unilateral de un Estado palestino que recompensa el terrorismo de Hamás, y el lawfare", dijo.

Este es el segundo viaje de Rubio al Estado judío este año, después de su visita en febrero como parte de una gira por varios países de Oriente Medio.

