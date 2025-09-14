Rubio aterriza en Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de septiembre, 2025

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio llegó este domingo a Israel antes de reunirse en Jerusalén con altos cargos, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu.

"Mi atención se centrará en asegurar el retorno de los rehenes, encontrar formas de asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los civiles y abordar la amenaza que supone Hamás", dijo Rubio antes de su partida.

"Hamás no puede seguir existiendo si el objetivo es la paz en la región", añadió.

Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, declaró el viernes que Rubio "transmitirá las prioridades de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás y cuestiones más amplias relativas a la seguridad en Oriente Próximo, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí."

Las conversaciones se centrarán también en "nuestro compromiso de luchar contra las acciones antiisraelíes, incluido el reconocimiento unilateral de un Estado palestino que recompensa el terrorismo de Hamás, y la guerra legal." El Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, y en el Tribunal Internacional de Justicia, Israel se defiende de las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica.

Este será el segundo viaje de Rubio a Israel este año, tras su visita en febrero como parte de una gira por varios países de Oriente Medio.

En declaraciones a la prensa el sábado, Rubio dijo que Washington no estaba contento con los ataques israelíes dirigidos contra terroristas de Hamás en Qatar, pero subrayó que el ataque no alteraría la alianza estratégica.

"Obviamente, nos preocupa que los acontecimientos de la semana pasada, [al presidente de Estados Unidos, Donald Trump] no le gustó cómo se desarrollaron", dijo Rubio, en referencia al intento de asesinato en Doha. "A veces ocurren o surgen cosas en esas relaciones con las que quizá no estamos alineados al cien por cien, o descontentos. Pero eso no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes. Pero vamos a tener que hablar de ello. En primer lugar, qué impacto tiene", añadió.

A pesar del desacuerdo, Rubio subrayó la importancia de seguir adelante para averiguar qué viene después.

"Al fin y al cabo, cuando todo está dicho y hecho, sigue habiendo un grupo llamado Hamás, que es un grupo malvado que sigue teniendo armas y aterrorizando; sigue habiendo 48 rehenes que merecen ser liberados inmediatamente, todos a la vez; y sigue habiendo el duro trabajo por delante, una vez que esto termine, de reconstruir Gaza de una manera que proporcione a la gente una calidad de vida que todos quieren", dijo.

Rubio tiene previsto ofrecer una rueda de prensa con Netanyahu a las 12.00 horas, seguida de una visita conjunta al Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a las 14.00 horas.

