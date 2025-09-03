Según informes, Rubio se prepara para viajar a Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado no confirmó un reporte que aseguraba que Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, viajaría a Israel el 14 de septiembre para reunirse con funcionarios locales.

Sin embargo, un miembro del círculo cercano de Rubio afirmó que “cuando el río suena, agua lleva”. Una hora más tarde, el propio Rubio publicó un enigmático tuit en su cuenta personal, utilizando emojis de humo y fuego, con un signo igual en el medio.

De acuerdo con el reporte, Rubio asistiría a la ceremonia de inauguración del sitio arqueológico 'Pilgrims’ Road' en la Ciudad de David. Se trata de una calle de la época romana que, tras un extenso y complejo proceso de excavación, conecta el Monte del Templo con las puertas del sur de Jerusalén.

Rubio visitó Israel por última vez en febrero, como parte de un viaje regional que incluyó escalas en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sus viajes internacionales han sido relativamente limitados desde que asumió también como asesor de Seguridad Nacional en mayo, aunque esta semana se encuentra de gira en México y Ecuador.

La inminente visita ocurre mientras el presidente estadounidense Donald Trump llama al fin de la guerra entre Israel y Hamas, al tiempo que respalda los esfuerzos militares de Israel para derrotar al grupo islamista.

Se espera que Rubio acompañe a Trump en un viaje al Reino Unido la misma semana de su presunta visita a Israel, antes de dirigirse a Nueva York la semana siguiente para participar de la Asamblea General de la ONU.

La semana pasada, Rubio anunció que el Departamento de Estado no otorgará visas a funcionarios de la Autoridad Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina con motivo de la Asamblea General, argumentando que los palestinos “no son actualmente un socio para la paz”.

© JNS