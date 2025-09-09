Periodistas palestinos atacados: ¿por quién?

8 de septiembre, 2025

Una reciente campaña internacional para expresar solidaridad con los periodistas palestinos en la Franja de Gaza ha señalado con el dedo acusador a Israel, mientras ignora el sufrimiento que han experimentado bajo el gobierno de Hamás durante las últimas dos décadas.

La campaña mediática mundial de más de 150 medios de 70 países, coordinada por un grupo llamado Reporteros Sin Fronteras, también ignoró las acusaciones de que muchos de los periodistas palestinos atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel estaban afiliados a Hamás y a otros grupos terroristas.

Desde su brutal y sangrienta toma de la Franja de Gaza en 2007, Hamás ha estado llevando a cabo una campaña sistemática para silenciar a sus críticos, incluidos los periodistas que no siguen la línea. No hemos visto protestas globales contra la represión de Hamás.

El silencio de la comunidad internacional ha empoderado a Hamás para deshacerse de la mayoría de sus críticos políticos, así como de periodistas que se atrevieron a criticar al grupo terrorista y a sus líderes. En consecuencia, los únicos periodistas palestinos que pudieron operar libremente en la Franja de Gaza durante casi las últimas dos décadas fueron aquellos que trabajaban para el imperio televisivo qatarí Al-Jazeera (árabe), que servía como portavoz no oficial de Hamás, o aquellos cuyo trabajo se limitaba a atacar y difamar a Israel.

Algunas organizaciones palestinas de derechos humanos y de medios de comunicación sí se pronunciaron contra la represión de Hamás hacia los periodistas y la ausencia de una prensa libre en la Franja de Gaza. Sin embargo, estas voces rara vez llegaron a las páginas de los principales periódicos en Estados Unidos, Canadá o Europa. Algunos periodistas extranjeros eran conscientes de que sus colegas palestinos enfrentaban una brutal campaña de intimidación por parte de Hamás, pero optaron por mirar hacia otro lado. Muchos periodistas extranjeros solo quieren historias que reflejen negativamente a Israel.

Ya en 2019, el presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS), Nasser Abu Bakr, señaló que los ataques de Hamás contra periodistas palestinos y el arresto de cientos de ellos representan “un desarrollo peligroso en términos de cantidad y calidad, y un indicador peligroso de una mentalidad parecida a la del ISIS, que no cree en la libertad de prensa”.

También reveló que desde la toma de la Franja de Gaza por parte de Hamás en 2007, el PJS había documentado 500 violaciones contra periodistas por parte de Hamás.

Según Abu Bakr, el número real de periodistas palestinos detenidos por Hamás “supera lo documentado, porque algunos de ellos temen por sus vidas y las de sus hijos si hablan, por miedo a ser atacados por las milicias de Hamás”.

A continuación, algunos periodistas palestinos arrestados por Hamás en los últimos años. Sus casos han sido en gran parte ignorados por los principales medios de comunicación en Occidente.

Hani al-Agha. Según el PJS, respecto a su último arresto en 2019: “Al-Agha está detenido en malas condiciones dentro de la prisión de las Fuerzas de Seguridad Interna [de Hamás] al oeste de Gaza, a pesar de su sufrimiento y del deterioro de su salud como resultado de una cirugía previa de columna”.

El sindicato palestino condenó al Ministerio del Interior [de Hamás] por negarse a reconocer la presencia de periodistas en sus cárceles y a revelar la razón del arresto de al-Agha. “Esto es una clara violación de la Ley Básica Palestina y de las leyes palestinas aplicables”, agregó el grupo. Hizo un llamado a la Unión General de Periodistas Árabes y a la Federación Internacional de Periodistas para presionar a Hamás a liberar a al-Agha y detener su represión contra los profesionales de los medios y periodistas en la Franja de Gaza.

Mohammed al-Louh, reportero de la radio Al-Sha'ab, fue arrestado en 2020 en su casa en Nusseirat. No está claro cuáles fueron los cargos en su contra.

Hamza Hammad, periodista independiente. En 2019, el Servicio de Seguridad Interna del gobierno de Hamás arrestó a Hammad sin dar ninguna razón. Su hermano, Mohammed, dijo a un reportero de Sky News: “A las seis de la tarde del domingo, una fuerza de seguridad irrumpió en la casa de un amigo de Hamza mientras él estaba allí. Lo arrestaron a él y a varios de sus amigos sin identificarse ni dar razones para la detención de los presentes en la casa. Se llevaron a mi hermano a un lugar desconocido al principio, pero después de horas de comunicarnos con los servicios de seguridad, supimos que estaba detenido por el Servicio de Seguridad Interna. No nos permitieron visitarlo ni conocer la razón de su arresto”.

Ahmed Saeed fue arrestado por Hamás en 2022 después de preparar un reportaje sobre la migración de jóvenes de la Franja de Gaza y su ahogamiento en el mar en barcos de la muerte. El reportaje responsabilizaba a Hamás de esta migración. Agentes de policía de Hamás irrumpieron en la casa de Saeed mientras transmitía en vivo. El PJS denunció el arresto de Saeed. Declararon que se produjo durante una campaña de intimidación y amenazas de Hamás contra periodistas palestinos.

Hani Abu Rizeq fue arrestado por Hamás en 2022. Su familia dijo que trabajaba en “historias humanitarias” de palestinos en la Franja de Gaza. Aseguraron que fue arrestado después de publicar una historia sobre un residente de Gaza, Abu Al-Saeed al-Masri, quien fue desplazado con su familia después de que su casa y muebles fueran destruidos por agentes de policía de Hamás. El ataque contra al-Masri se produjo después de que, según informes, se negara a vender su casa a un empresario vinculado a Hamás.

Amer Abu Shabab. Fue arrestado en 2017 después de que oficiales de Hamás registraran su casa y confiscaran su computadora personal y teléfono celular.

Taghreed Abu Dhareefa, reportera de televisión, fue arrestada en 2017 acusada de “comunicarse con [la Autoridad Palestina]”. El PJS dijo sobre ella que “ve con extrema preocupación las acciones tomadas por Hamás contra una periodista basadas en pretextos endebles, inaceptables y absolutamente rechazados, ya que constituyen una violación de la Ley Básica Palestina. Además, su detención ha sido extendida por un tribunal militar en flagrante violación de la Ley Básica Palestina, que garantiza a los periodistas el derecho a comunicarse con sus fuentes de información y los medios para los que trabajan”.

Hajar Harb, reportera de investigación, también fue arrestada por Hamás en 2017 por informar sobre corrupción en ministerios controlados por Hamás. Posteriormente fue juzgada y condenada a seis meses de prisión y a una multa de 1,000 shekels (250 dólares). El PJS condenó el “fallo injusto” y lo consideró un precedente peligroso. Hizo un llamado a Hamás a revocarlo, ya que constituye una clara violación de la libertad de opinión y de expresión y de la libertad de obtener y difundir información.

Muchos otros periodistas palestinos fueron arrestados o amenazados por Hamás por cubrir protestas anti-Hamás que estallaron en la Franja de Gaza entre 2017 y 2019. Entre ellos: Nasr Abu Foul, Hazem Madi, Ahmed Qudaih, Osama Abu Sakran, Rafat al-Qudra, Moeen Farajallah, Matar al-Zaq, Osama Kahlout, Sameh al-Jadi y Sami Issa.

Varios periodistas de agencias internacionales de noticias recibieron amenazas telefónicas y advertencias contra cubrir la represión de las protestas por parte de Hamás. El periodista Mohammed Abu Shaar, corresponsal de varios sitios locales, dijo que recibió una amenaza telefónica de un oficial de Hamás que se identificó como Abu Ahmed. Abu Shaar agregó que Abu Ahmed lo llamó “espía” de Israel.

El Ministerio de Información de la Autoridad Palestina condenó los ataques de Hamás contra periodistas como “el trabajo de bandas, una violación de todas nuestras normas nacionales, morales y religiosas, un intento de manchar la imagen de nuestro pueblo ante los ojos del mundo y una negación de los sacrificios de mártires y prisioneros”.

Sin embargo, tales condenas han pasado desapercibidas para la comunidad internacional. Lo mismo ha ocurrido con los ataques recurrentes y sistemáticos de Hamás contra periodistas palestinos y las libertades públicas. Quienes siguen ignorando las atrocidades y abusos de derechos humanos de Hamás contra los palestinos están prestando un flaco servicio a los palestinos: están permitiendo que Hamás se salga con la suya en sus crímenes contra su propio pueblo.

