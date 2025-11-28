El plan de la Autoridad Palestina para robar cientos de millones en ayuda exterior

El Hospital Al-Makassed de Jerusalén se presenta como una institución médica de alto rendimiento que opera bajo jurisdicción y licencia israelí, con su sociedad benéfica gestora registrada en Israel.

Aun así, se dice que la Autoridad Palestina ha asumido el control del hospital por decreto presidencial, nombrando a personalidades políticas afines a la dirección de la sociedad, a pesar de las restricciones legales impuestas a la actividad de gobierno de la Autoridad Palestina en Jerusalén.

Grandes flujos de ayuda sanitaria extranjera, incluidos importantes estados del Golfo y la Organización Mundial de la Salud (OMS), son vulnerables al desvío: las cifras de donaciones declaradas en documentos oficiales son mucho menores que las contribuciones anunciadas públicamente, lo que plantea dudas sobre el destino de los fondos restantes.

Una campaña de recaudación de fondos anterior, muy publicitada, para un centro oncológico palestino que nunca se construyó se cita como indicativo de un patrón más amplio.

La afirmación general es que la presión por el control persigue dos objetivos: el acceso al dinero de los donantes, que puede explotarse para el clientelismo o la corrupción, y un esfuerzo político para ampliar la influencia de la P.A. en Jerusalén de forma que desafíe la soberanía israelí.

Las respuestas recomendadas incluyen la aplicación de la ley israelí contra la actividad de la Autoridad Palestina en la ciudad y la condicionalidad de los donantes que vincula el apoyo futuro a una gestión despolitizada y transparente.

La corrupción financiera de la Autoridad Palestina ya es infame y está bien documentada. Sin embargo, ciertos incidentes son más indicativos que otros para demostrar las verdaderas profundidades del cinismo. Como en cualquier otra empresa delictiva, la corrupción de la Autoridad Palestina es a veces flagrante, pero más a menudo disfrazada, matizada y oculta.

Como señaló un comentarista, Hilmi S. Salem, en un contexto muy pertinente para este artículo, la corrupción es un fenómeno tan extendido dentro de los ministerios e instituciones de la Autoridad Palestina, el sector privado y las ONG palestinas, que se considera "un cáncer que corroe la carne del pueblo palestino".

Cuando la corrupción de la Autoridad Palestina se cruza con sectores que pueden recaudar fondos con relativa facilidad, especialmente de donantes internacionales, como los servicios sanitarios, la tentación se vuelve imposible de resistir. La toma de control por parte de la Autoridad Palestina del Hospital Makassed, que a menudo recibe decenas de millones de dólares en donaciones, es claramente uno de esos acontecimientos.

El Hospital Makassed



Las primeras piedras del Hospital Makassed se colocaron en Jerusalén en 1964, cuando la zona estaba aún bajo ocupación jordana, pero su construcción no se completó hasta 1968, cuando pasó a estar bajo jurisdicción israelí. El hospital está financiado principalmente por la Sociedad Islámica de Beneficencia Al-Makassed, una organización creada en virtud de la legislación jordana que ahora está registrada como ONG en Israel. El hospital está situado en Jerusalén, en una zona a la que se aplica la legislación israelí. En consecuencia, el hospital está autorizado por el Ministerio de Sanidad israelí.

Dado que el hospital se encuentra en Jerusalén, la Autoridad Palestina no debería tener nada que ver con él.

Aunque el hospital atendió en su día las necesidades médicas de algunos de los árabes que viven en Jerusalén y tienen residencia israelí, hace muchos años que ya no es así. Según la legislación israelí, los árabes con residencia israelí tienen pleno derecho a beneficiarse del moderno y desarrollado sistema médico israelí, a un coste mínimo.

Así, un informe de 2014 publicado por el Ministerio de Sanidad israelí reveló que el 50% de las personas tratadas por el hospital eran residentes en Judea, Samaria y la Franja de Gaza, y su tratamiento fue pagado por la Autoridad Palestina. El 20% de los pacientes estaban cubiertos por seguros privados, y el 17% por los fondos sanitarios israelíes.

En total, según los informes financieros presentados por la ONG al Registro israelí, el ciclo financiero anual del hospital durante los últimos años osciló entre 210 y 235 millones de shekels (aproximadamente 65-70 millones de dólares).

Aunque la Autoridad Palestina tiene prohibido operar en Jerusalén, la prohibición no molestó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, que emitió un "Decreto Presidencial" para nombrar al equipo directivo de la ONG.

En el decreto, Abbas nombró a una lista de activistas de Fatah para controlar la ONG. Uno de los designados por Abbas fue Ahmed al-Ruwaidi, que recientemente fue nombrado, además de su cargo en la ONG, "embajador del Estado de Palestina" en Iraq. Otro de los nombrados fue Kamal Obeidat, que ha sido detenido e investigado con frecuencia por llevar a cabo actividades de la Autoridad Palestina en Jerusalén.

Semanas antes de que Abás emitiera el decreto, el 29 de noviembre de 2022, nombrando a su propia gente para dirigir la ONG que controla el hospital, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo con la OMS para donar 25 millones de dólares al hospital. Como parte de ese acuerdo, en marzo de 2023, la OMS entregó al hospital un cargamento de 1,5 millones de dólares de medicamentos y suministros médicos críticos gracias al generoso apoyo de UAE Aid. En abril de 2025, parece que los EAU donaron otros 64,5 millones de dólares.

Aunque no hay razón para sugerir que los EAU renegaron de las donaciones, están totalmente ausentes de los informes financieros de la ONG.

Las ONG israelíes están obligadas por ley a presentar estados financieros anuales, que incluyen, entre otros detalles, las donaciones procedentes del extranjero. Según los informes financieros de la ONG, en 2022 sólo recibió 3.988.561 shekels (algo más de 1 millón de dólares) en donaciones del extranjero. En 2023, las donaciones del extranjero ascendieron a 20.871.959 shekels (aproximadamente 6 millones de dólares).

¿Qué ocurrió con el resto del dinero donado por los EAU? ¿Y qué pasó con el dinero donado por las demás organizaciones extranjeras?

El Centro Oncológico Khaled Hasan

La adquisición hostil del Hospital Makassed por parte de la Autoridad Palestina no es el primer suceso de corrupción generalizada relacionado con instalaciones médicas.

En 2016, la Autoridad Palestina lanzó una campaña internacional para recaudar 250 millones de dólares para construir el Centro Oncológico Khaled Hasan en Surda, al noreste de Ramala. Se elaboraron planos promocionales y la comunidad internacional donó decenas de millones de dólares. El hospital nunca se construyó y los fondos desaparecieron.

Violación de la soberanía israelí

El párrafo 3 de la Ley sobre la Aplicación del Acuerdo Provisional relativo a Cisjordania y la Franja de Gaza (Restricción de Actividades), 5755 - 1994 (una de las leyes aprobadas en Israel para aplicar los Acuerdos de Oslo), prohíbe a la Autoridad Palestina operar en Jerusalén, proscribiendo específicamente cualquier forma de actividades de gobierno. El hecho de que Abbas, en un "Decreto Presidencial" de la Autoridad Palestina, se tomara la libertad de nombrar a su gente para dirigir la ONG es una violación fundamental de esa prohibición.

Después de más de tres décadas y la afluencia de decenas, si no cientos, de millones de dólares en ayuda extranjera, el Hospital Makassed sigue superando a todos los grandes hospitales de las zonas administradas por la Autoridad Palestina.

A la vista de estos antecedentes, resulta inverosímil sostener que la Autoridad Palestina pretende controlar Makassed porque posee una capacidad administrativa superior o una capacidad demostrada para gestionar instituciones sanitarias con mayor eficacia que Israel. Dado que la Autoridad Palestina no ha destacado en la gestión de los hospitales que ya están bajo su jurisdicción, es poco probable que su intento de hacerse con el control de Makassed se deba principalmente a consideraciones profesionales o médicas. La iniciativa, por lo tanto, sugiere objetivos adicionales, no médicos.

Destacan dos de ellos. El primero es financiero: Ganar influencia sobre los presupuestos de Makassed y la financiación de los donantes abriría un canal para el clientelismo, la corrupción y, potencialmente, la malversación de recursos. La segunda es política: Extender la autoridad de la Autoridad Palestina a una institución emblemática de Jerusalén supondría un desafío simbólico y práctico a la soberanía de Israel en la ciudad.

Recomendaciones políticas

Dados estos factores impulsores, el Gobierno israelí debería intervenir y, utilizando las disposiciones de las leyes ya existentes, impedir que la Autoridad Palestina siga infringiendo la soberanía israelí.

Si la comunidad internacional desea realmente proporcionar ayuda al pueblo palestino y no llenar aún más los bolsillos de los funcionarios corruptos de la Autoridad Palestina, debería reconsiderar la forma en que se proporciona la ayuda. Las donaciones adicionales sólo deberían concederse si se elimina cualquier influencia de la Autoridad Palestina sobre el hospital y se sustituye al equipo directivo de la ONG.

Tanto Israel como la comunidad internacional de donantes deberían rechazar dejar la situación sin resolver.

