Mengele vivió abiertamente en Argentina durante años, según archivos desclasificados

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de diciembre, 2025

Archivos desclasificados hechos públicos por el presidente argentino Javier Milei prueban que Josef Mengele, el tristemente célebre médico de los campos de concentración nazis conocido como el Ángel de la Muerte, vivió abiertamente en el país tras la Segunda Guerra Mundial y eludió su arresto gracias a años de inacción oficial.

Los archivos, que fueron desclasificados a principios de este año y de los que informó Fox News el domingo, muestran que Buenos Aires sabía a mediados o finales de la década de 1950 que Mengele había huido al país sudamericano, habiendo llegado en 1949 utilizando un pasaporte italiano con el nombre de Helmut Gregor.

El archivo muestra cómo las autoridades locales "rastrearon, archivaron, manejaron mal y a menudo no tomaron ninguna medida con respecto a la información que tenían sobre uno de los criminales de guerra más buscados del mundo", señaló el informe de Fox News.

Hacia 1956, Mengele comenzó a utilizar su nombre real tras haber obtenido una copia legalizada de su partida de nacimiento original en la Embajada de Alemania Occidental en Buenos Aires, lo que demuestra lo seguro que se sentía en Argentina.

La inteligencia local ya lo había identificado como el principal criminal nazi, rastreando su residencia e inversiones, incluyendo una sociedad en un laboratorio médico que se cree fue financiado por el padre de Mengele.

Sin embargo, un juez argentino rechazó una solicitud de extradición de Alemania Occidental en 1959, alegando "persecución política." Más retrasos burocráticos y una mala coordinación entre agencias permitieron a Mengele escapar a Paraguay a principios de 1960. Un memorando secreto fechado el 12 de julio de ese año muestra que los funcionarios seguían buscando a Mengele cuando ya había huido.

Los archivos también describen el traslado de Mengele a Brasil más tarde en 1960, donde granjeros alemanes brasileños simpatizantes de los nazis le proporcionaron casas seguras.Vivió durante años bajo alias, incluyendo Peter Hochbichler, José Mengele y Wolfgang Gerhardt, antes de morir de un derrame cerebral mientras nadaba en 1979.

Sus restos fueron identificados por las autoridades brasileñas en 1985 y confirmados por pruebas de ADN siete años después.

Los documentos desclasificados por Milei también contienen el testimonio sin fecha de un ciudadano argentino de origen polaco, José Furmanski, víctima de Mengele, que demuestra que las autoridades eran plenamente conscientes de sus crímenes.

"Conocí a Mengele. Le conocía bien. Lo vi muchas veces en el campo de Auschwitz, con su uniforme de coronel de las SS y, encima, la bata blanca de médico", dijo Furmanski en recortes de prensa guardados por la inteligencia local.

"Reunía a gemelos de todas las edades en el campo y los sometía a experimentos que siempre acababan en muerte. Entre los niños, los ancianos y las mujeres... qué horrores. Lo vi separar a una madre de su hija y enviar a una a una muerte segura," dijo Furmanski.

Los historiadores creen que Argentina albergó a unos 5.000 criminales de guerra nazis, entre ellos figuras de alto nivel como Adolf Eichmann.

La publicación de los documentos, que se alinea con el compromiso de Milei con la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas histórica, ofrece nuevos datos sobre el alcance del apoyo local que facilitó su protección.

Los materiales desclasificados se encuentran en el Archivo General de la Nación de Argentina y se pondrán a disposición del público y de la investigación académica.

