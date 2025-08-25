Francia: el embajador de EEUU acusa a París de no actuar contra el antisemitismo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de agosto, 2025

En una carta publicada este domingo, el embajador de Estados Unidos en Francia criticó alGobierno de Macron por su falta de acción en medio de un fuerte aumento del odio hacia los judíos en el país desde el ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En una carta abierta al presidente francés Emmanuel Macron, publicada en el Wall Street Journal, Charles Kushner expresó su "profunda preocupación por el dramático aumento del antisemitismo en Francia y la falta de acción suficiente por parte de su Gobierno para hacerle frente". La carta continúa afirmando que "no pasa un día sin que los judíos sean agredidos en la calle, sinagogas o escuelas pintarrajeadas, o negocios propiedad de judíos vandalizados".

La carta está fechada el 25 de agosto, a pesar de haber sido publicada un día antes, una fecha que Kushner señala que es "el 81 aniversario de la Liberación Aliada de París, que puso fin a la deportación de judíos de suelo francés" bajo la ocupación alemana nazi.

El antisemitismo "ha marcado la vida francesa durante mucho tiempo", escribió Kushner, pero ha "explotado" desde la masacre del 7 de Octubre y en medio de la posterior guerra en Gaza.

Acusó a Macron de contribuir a la escalada de antisemitismo por sus duras críticas a las acciones israelíes durante casi dos años de enfrentamientos y por anunciar intenciones de reconocer un Estado palestino el mes próximo en la reunión de Naciones Unidas. Kushner escribió que tales movimientos "envalentonan a los extremistas, alimentan la violencia y ponen en peligro la vida judía en Francia".

"En el mundo actual, el antisionismo es antisemitismo, simple y llanamente", añadió Kushner.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también escribió una carta a Macron la semana pasada, en la que acusaba al presidente francés de contribuir al antisemitismo al pedir el reconocimiento internacional de un Estado palestino. El Reino Unido, Malta, Canadá y Australia han seguido a Francia en el anuncio de sus intenciones de reconocer un Estado palestino en septiembre, con Londres declarando que sus intenciones podrían cambiar si Jerusalén cumple con ciertas demandas.

La Oficina de Macron rechazó la acusación de Netanyahu como "abyecta" y "errónea".

En respuesta a la carta de Kushner, París afirmó el domingo que convocaría a Kushner al día siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés emitió un comunicado según el cual "refuta firmemente" las acusaciones, que considera "inaceptables". El comunicado acusa además a Kushner de violación del derecho internacional por supuesta injerencia en asuntos internos y de no responder a la "calidad del vínculo transatlántico entre Francia y Estados Unidos y a la confianza que debe resultar de él entre aliados".

El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó los comentarios de Kushner, y su portavoz Tommy Pigott añadió el domingo por la noche que "el embajador Kushner es nuestro representante del Gobierno de Estados Unidos en Francia y está haciendo un gran trabajo promoviendo nuestros intereses nacionales en ese rol", según Associated Press.

El promotor inmobiliario de 71 años, cuyo hijo es Jared Kushner -un alto asesor durante el primer mandato de Trump y que está casado con la hija del presidente Donald Trump, Ivanka-, asumió el cargo el 11 de julio. Su cartera también incluye Mónaco. El mayor de los Kushner, hijo de supervivientes judíos del Holocausto, recibió supuestamente el nombre de Chanan en honor a un pariente muerto en un campo de concentración.

"Las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos franceses creen que podría producirse otro Holocausto en Europa. Casi la mitad de los jóvenes franceses afirman no haber oído hablar nunca del Holocausto. ¿Qué se enseña a los niños en las escuelas francesas si persiste tal ignorancia?", señala la carta de Kushner.

Francia alberga las mayores poblaciones judía y musulmana de Europa, con cerca de medio millón de judíos y millones de musulmanes.

Kushner escribió que está dispuesto a trabajar con Macron y otros líderes franceses para "forjar un plan serio" para abordar el problema. En la declaración de convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que las autoridades francesas se han "movilizado plenamente" para hacer frente al aumento de los actos antisemitas, calificándolos de "intolerables."

En el último acto antisemita denunciado, el gerente de Parcours aérien Tyrovol, una instalación de aventura al aire libre conocida por su recorrido de tirolina aérea y situada cerca de Porté-Puymorens, en el sur de Francia, negó la entrada a 150 israelíes de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, según informaron los medios de comunicación franceses el 21 de agosto, citando a la Fiscalía de Perpiñán.

El gerente fue puesto bajo custodia policial bajo sospecha de "discriminación por motivos religiosos en el suministro de bienes o servicios".

El 20 de agosto, en Châtel, ciudad alpina cercana a la frontera suiza, se pintaron grafitis de "Palestina libre" en coches de propiedad judía. Muchas familias judías pasan allí sus vacaciones en verano. Según un informe de CNEWS, nueve vehículos de veraneantes pertenecientes a esa comunidad aparecieron pintados por la mañana con la leyenda "Palestina libre".

USCIS endurece las políticas migratorias: ahora el “antiamericanismo” y el “antisemitismo” son factores determinantes en la evaluación de beneficios de inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una actualización significativa en su Manual de Políticas, introduciendo nuevas directrices que consideran el antiamericanismo, el antisemitismo y la afiliación con organizaciones terroristas como factores clave en la evaluación discrecional de solicitudes de beneficios de inmigración.



Estas modificaciones, que entraron en vigor de inmediato, afectan tanto a solicitudes pendientes como a aquellas presentadas a partir de la fecha de la publicación de estos cambios, y buscan reforzar la seguridad nacional y los valores fundamentales del país.



Las nuevas políticas establecen que los oficiales de USCIS evaluarán de manera más estricta las solicitudes de beneficios migratorios, como el permiso de permanencia temporal (“parole”) y las visas de inversionista EB-5, considerando factores como el respaldo o promoción de ideologías antiamericanas, actividades antisemitas o cualquier vínculo con grupos terroristas.

​Además, USCIS ha ampliado la investigación en redes sociales para detectar actividades o posturas que puedan ser consideradas antiamericanas, las cuales serán tratadas como un factor negativo determinante en el análisis discrecional.



