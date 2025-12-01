Las FDI preparan el lanzamiento del sistema de defensa láser Iron Beam

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de diciembre, 2025

El sistema de defensa láser Iron Beam (Magen Or en hebreo) de Israel empezará a utilizarse contra amenazas aéreas a finales de mes, anunció el lunes el Ministerio de Defensa del país.

"Con el desarrollo completado y un programa de pruebas exhaustivo que ha validado las capacidades del sistema, estamos preparados para entregar la capacidad operativa inicial a las FDI el 30 de diciembre de 2025", dijo el general de brigada (res.) Daniel Gold, jefe de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa del Ministerio de Defensa.

En su intervención en la Cumbre Internacional DefenseTech en la Universidad de Tel Aviv, Gold dijo que el sistema era un complemento de los sistemas de defensa aérea Iron Dome, David's Sling y Arrow, y "se espera que cambie fundamentalmente las reglas de combate en el campo de batalla."

El sistema utiliza un láser de 100 kilovatios para interceptar cohetes, morteros y vehículos aéreos no tripulados a un alcance de más de seis millas (unos diez kilómetros), a una fracción del coste de los interceptores tradicionales. El coste estimado por disparo es de entre dos y cinco dólares, frente a los entre 40.000 y 80.000 dólares de un solo interceptor del Iron Dome.

El Iron Beam -que se rebautizará como Ohr Eitan (La luz de Eitan) en honor a Eitan Oster, que cayó en combate en el Líbano y cuyo padre fue uno de sus desarrolladores- se integrará en el conjunto de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Ministerio de Defensa y la empresa israelí de tecnología de defensa Rafael anunciaron en septiembre la finalización de una serie de pruebas con éxito del sistema Iron Beam en unas instalaciones del sur de Israel.

"El sistema demostró su eficacia en una configuración operativa completa interceptando cohetes, morteros, aviones y vehículos aéreos no tripulados en una amplia gama de escenarios operativos", dijeron entonces en un comunicado conjunto.

El ejército israelí reveló en mayo que una versión más pequeña del sistema de defensa láser fue probada en operaciones de combate durante la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, derribando decenas de drones enemigos. La mayoría de las intercepciones fueron de drones de Hezbolá, pero el sistema también derribó UAV en otros frentes, según las FDI.

© JNS.