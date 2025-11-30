Netanyahu solicita el indulto a Herzog en el juicio por corrupción en curso

Publicado por Akiva Van Koningsveld 30 de noviembre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, informó el domingo el jefe del Estado.

"La oficina del presidente es consciente de que se trata de una petición extraordinaria que conlleva importantes implicaciones", declaró la oficina de Herzog.

"Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará responsable y sinceramente la petición", añadió.

En la solicitud presentada a través de su abogado, Netanyahu explicó a Herzog que un indulto "permitiría al primer ministro dedicar todo su tiempo, capacidades y energías a hacer avanzar al Estado de Israel en estos tiempos críticos, y a abordar los retos y oportunidades que se avecinan".

Detener el proceso legal también permitirá "reparar las divisiones entre las diferentes partes de la nación y abrir la puerta a apaciguar los ánimos, todo ello con el fin de fortalecer la resiliencia nacional", escribió.

El primer ministro más antiguo de Israel se enfrenta a acusaciones de corrupción en tres casos distintos - Casos 1000 y 2000 (la acusación es "abuso de confianza" en ambos casos), y Caso 4000 (soborno, fraude y abuso de confianza).

En una declaración en vídeo difundida poco después del anuncio de Herzog, Netanyahu dijo que su "interés personal ha sido, y sigue siendo, continuar el proceso hasta el final, hasta la plena absolución de todos los cargos".

"Sin embargo, la realidad diplomática y de seguridad, el interés nacional, exigen otra cosa", continuó el premier. "El Estado de Israel se enfrenta a enormes desafíos y, junto a ellos, a tremendas oportunidades.

"Para repeler las amenazas y aprovechar esas oportunidades, se requiere unidad nacional", declaró Netanyahu. Y añadió: "La continuación del juicio nos desgarra desde adentro, alimenta esta división y profundiza las fisuras".

Según el primer ministro, poner fin de inmediato a las sesiones judiciales que se celebran tres veces por semana "ayudará en gran medida a apaciguar los ánimos y a avanzar la amplia reconciliación que nuestro país necesita tan desesperadamente".

"Espero que todos aquellos que anteponen el bien del país apoyen esta medida", concluía la declaración de dos minutos y medio.

El ministro de Defensa, Israel Katz, pidió al presidente que "apoye una decisión que permita al Estado de Israel avanzar unido".

"Israel se enfrenta a una realidad de seguridad más compleja que nunca: Los viejos enemigos están tratando de reconstruir su fuerza, mientras que nuevas fuerzas en la región están surgiendo con el objetivo de amenazar la seguridad de los ciudadanos de Israel", dijo Katz. "En este momento, necesitamos un liderazgo unido centrado en la amenaza estratégica que tenemos ante nosotros".

El líder de la oposición israelí,Yair Lapid, en respuesta pidió a Herzog que no conceda el indulto a menos que Netanyahu admita su culpabilidad, exprese su remordimiento y se retire inmediatamente de la vida política.

Netanyahu declaró el 13 de noviembre a la periodista australiana Erin Molan, del podcast The Erin Molan Show, que estaba "pensando" en solicitar un indulto, pero dijo que no admitiría su culpabilidad como parte del procedimiento.

"Nadie sugiere que eso es lo que voy a hacer, y desde luego no lo haré. Eso no va a ocurrir", dijo, respondiendo a la afirmación de Lapid de que la ley israelí exige una admisión de culpa y expresión de remordimiento para recibir un indulto.

El 12 de noviembre, Herzog anunció que había recibido una carta del presidente estadounidense Donald Trump solicitando el indulto total de Netanyahu.

Trump dijo que, aunque respeta la independencia y los requisitos del sistema judicial israelí, cree que el caso contra Netanyahu es una "persecución política e injustificada". Añadió que "es hora de dejar que Bibi una a Israel indultándole, y acabando de una vez por todas con la guerra jurídica".

Herzog respondió a la misiva, subrayando a su homólogo estadounidense que "cualquiera que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos."

