EEUU está atento a una posible solicitud de visado de un partidario del terrorismo para hablar en Detroit, dice un alto funcionario

22 de agosto, 2025

El periodista gazatí Abubaker Abed, que ha publicado declaraciones a favor de Hamás en las redes sociales, está en una lista de "alerta" en caso de que solicite un visado para hablar en la Conferencia Popular por Palestina en Detroit, prevista del 29 al 31 de agosto, dijo a JNS un alto funcionario del Departamento de Estado.

Abed figura como orador en el sitio web del evento, que lo describe como "corresponsal de guerra accidental".

El Departamento de Estado "no está siguiendo una solicitud de visado" para Abed "a día de hoy", dijo el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, a JNS el viernes.

"Su nombre ha sido puesto en un estado de alerta, por lo que si se presenta una solicitud, se marcará para su procesamiento apropiado", agregó el funcionario a JNS.

Hossam Shaheen, un terrorista convicto que fue liberado en febrero a cambio de rehenes israelíes, es otra persona que se encuentra en la lista de oradores. El Departamento de Estado también está a la espera de una solicitud de visado de Shaheen, declaró el funcionario.

Shaheen fue encarcelado por intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato, en relación con un par de atentados terroristas fallidos. Pasó 27 años en prisión y está previsto que hable en el acto sobre la "lucha" de los presos en las cárceles israelíes.

El jueves, el representante John Moolenaar (republicano de Michigan) encabezó la delegación republicana del Congreso de Michigan que instó al secretario de Estado Marco Rubio a impedir que Shaheen comparezca en Detroit.

"Aunque los organizadores afirman que está diseñado para abordar el momento político actual y reunir a voces críticas, este evento y otros similares son plataformas para incitar a la violencia y al antisemitismo", escribieron los legisladores a Rubio. "Los ataques antisemitas están en un nivel récord y han aumentado dramáticamente desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de Octubre en Israel", agregaron.

"Nuestra nación no tiene ninguna obligación de permitir que quienes están relacionados con grupos terroristas entren en Estados Unidos y pongan en peligro a nuestras comunidades", afirmaron. "A la luz de estas preocupaciones, instamos a su departamento a denegar cualquier visado de viaje a cualquier persona de este tipo que viaje a EEUU para este evento", añadieron.

En el programa de la conferencia también figuran otros ponentes con vínculos con el terrorismo, entre ellos un líder de Estudiantes por la Justicia en Palestina y Mahmoud Khalil, que lideró protestas contra Israel en el campus de la Universidad de Columbia y a quien la Administración Trump está tratando de deportar.

Un asesor de la Casa Blanca afirma que EEUU debería designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

Sebastian Gorka, ayudante adjunto del presidente de Estados Unidos Donald Trump y director senior de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo el martes que puede ser "ya hora" de que Washington designe a la Hermandad Musulmana como organización terrorista extranjera.



Gorka hizo el comentario durante un acto en el Instituto Hudson. Afirmó que se hacía eco de un comentario reciente de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, que también es asesor de Seguridad Nacional, cuando dijo que "la Hermandad Musulmana es la progenitora" y "el abuela de todo el yihadismo global moderno".



Hay presiones en ambas cámaras del Congreso para declarar a la Hermandad Musulmana como grupo terrorista extranjero. Varios países árabes ya la han prohibido.

​

​"Tenemos que reconocer que si naciones árabes musulmanas como Jordania han designado a la Hermandad Musulmana como organización terrorista", sostuvo Gorka. "Puede que ya sea hora de que nosotros también lo hagamos", agregó.



