Gemelos soviéticos: el antiisraelismo y el antijudaísmo

19 de agosto, 2025

En 1945, los ejércitos aliados completaron el tan necesario efecto tenaza sobre las tropas nazis. Decenas de miles de judíos que estaban en el frente -soviéticos, estadounidenses, ingleses y muchos otros- se abrazaron por primera vez ante los muertos y supervivientes del Holocausto.

El líder soviético Joseph Stalin elogió a los rusos, ucranianos, lituanos, letones, bielorrusos, asiáticos y otros por su meritorio papel en una guerra patriótica. Los judíos fueron olvidados. Los desafortunados que exhibieron sus medallas de guerra en Kiev y Moscú escucharon una pregunta aterradora que nunca olvidarían: "¿Dónde compraron estas medallas?".

Tras la fundación del actual Estado judío en 1948, miles de judíos, incluidos soldados y oficiales del Ejército Rojo, se trasladaron allí. Desde la URSS, que fue testigo de su partida, surgió un serio antagonismo contra el pequeño Estado, al quedar claro que este no sería un mero feudo socialista, sino un país preocupado por los intereses judíos. Con sucesivas mentiras, propaganda aberrante, un torrente de dinero, intenso entrenamiento y servicios de inteligencia, nació la identidad palestina, separada y supuestamente ramificada de los antiguos filisteos. Se trataba de un gran invento soviético que no se correspondía con la realidad.

De repente, el recién nacido pueblo palestino ya tenía "derecho a reclamar su propio Estado, a liberarse de la ocupación israelí". Además, el esbozo de la carta fundacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) fue redactado en Moscú y aprobado por cientos de Che Guevaras palestinos, seleccionados uno a uno por la Policía política soviética. Lo mismo ocurrió con el Ejército de Liberación de Palestina, creado desde el seno de la KGB, porque desde el primer día, Israel mostró un gran valor en su enfrentamiento con una docena más de hostiles países árabes y musulmanes.

La causa palestina sigue presidiendo el debate político, habiéndose generalizado la espoleta. La engendran camaradas de base socialista al estilo soviético, algunos de los cuales redactaron las constituciones de sus respectivos países, documentos denominados leyes fundamentales amparados por magistrados nombrados directa e indirectamente por el poder gobernante.

Al mismo tiempo, las élites impulsadas por la presión claman contra la discriminación, pero parecen olvidar que el antisemitismo es una actitud entrelazada con una percepción negativa de una persona judía o israelí, de la tradición judía, de la religión judía, de la cultura judía, del éxito judío y del Estado judío.

Los judíos y, sobre todo, los judíos israelíes han desaparecido de las categorías ungidas con el derecho de protección. Se les arrojó de cabeza a las clases opresoras, cuando, de hecho, no se conoce ningún otro pueblo que haya sido masacrado en lugares tan diferentes como Lisboa, Portugal; York, Inglaterra; y Odessa, Ucrania. Se les llama blancos cuando engloban a todos los grupos étnicos desde los tiempos del Sinaí. Se dice que son ricos, aunque solo una minoría posee riqueza real. Y se dice que son ocupantes de una tierra de la que se vieron obligados a salir cuando Jerusalén, la reina de las capitales, se convirtió en tributaria a fuerza de la fuerza bruta romana.

El antiisraelismo mundial está totalmente vinculado a la cuestión judía y empapado del modo en que la URSS destruyó comunidades judías compuestas por millones de personas. Esto, a pesar de que nunca prohibió oficialmente el judaísmo ni cerró las principales sinagogas, lo que, en realidad, sirvió de propaganda para un régimen construido sobre una base axiológica materialista y excesivamente implicado en las ganancias de los países árabes y musulmanes.

Veamos lo que ocurrió allí y qué luz arroja sobre la situación actual.

Para escapar a las acusaciones de antisemitismo en la prensa política internacional, las acciones del Gobierno soviético se dirigieron exclusivamente a la destrucción de las personalidades y realidades judías más importantes, de una en una, nunca dos al mismo tiempo, por muy fuertes que fueran en términos de religión, cultura y trabajo. Sólo quedaban aquellos que eran menos significativos en términos judíos y que podían ser utilizados en beneficio del régimen. Todo lo bueno de la religión, la cultura, las obras y la audacia judías era calificado de "negocio inmoral", mientras que todo lo inútil o incoherente con los valores judíos era calificado de bueno. El apparatchik siempre mimaba a uno o dos judíos de la capital con conexiones con el Partido Comunista, o incluso con funcionarios del aparato político gobernante, poniendo en su boca que no había antisemitismo y que "decir lo contrario es calumniar a los propios judíos". Siempre había un amigo judío del que hablar.

Los soviéticos difundían constantemente la idea de que no había ningún problema judío en el país y que las sinagogas vacías de Moscú, Odessa, Kiev y Leningrado brillaban con luz propia. Eran palabras vacías que no guardaban ninguna relación con la realidad de la vida judía. Aquellos edificios estaban muertos en términos de judaísmo, y los representantes propuestos para hablar no eran más que marionetas, manipuladas para legitimar la persecución de personas y grupos que habían sido señalados para la muerte. El judío que caía bien no era el individuo tradicional, productivo, que se interponía en el camino de la revolución cultural en curso, sino un hombre de paja al servicio del régimen, el más laico o el loco, enfermo mental o condenado. La disposición del sistema a castigar a los judíos malvados de cada ciudad, a los partidarios de Israel de cada comunidad, era total, todo ello mientras afirmaba, como un ángel, que "hasta un judío dice...".

El trabajo antisemita soviético siempre se ha llevado a cabo en tres etapas: difamación de la estructura y los líderes de las sinagogas a través de la prensa; movilización de la opinión pública contra la comunidad condenada; y asesinato del carácter a través de un sistema legal corrupto con una degradación total de la equidad, la independencia, la objetividad, la imparcialidad y la igualdad de trato para todos. Invariablemente, las sinagogas eran invadidas como si fueran burdeles y despojadas de todo, actos que más tarde fueron distorsionados en favor del programa soviético.

Al contrario de lo que ocurre hoy en Rusia, Ucrania y Kazajstán, donde las comunidades judías prosperan gracias en parte a la labor de Jabad Lubavitch, la patria socialista hizo de cada judío y de cada comunidad judía un esqueleto adaptado a sus intereses. Un turista podía tomar una fotografía de la hermosa fachada de la sinagoga de la capital rusa y tal vez incluso encontrar a un funcionario judío dispuesto a hablar bien del régimen. Sin embargo, el judaísmo estaba muerto y enterrado en un inmenso territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados. La ola acusadora se había extendido con tanta fuerza y por tantas voces simultáneamente que las sinagogas ya eran vistas por el público como mercados negros, lo que provocaba neurosis individuales en toda la comunidad judía soviética, de modo que la gente no quería ser vista cerca de edificios tan censurados.

Las grandes figuras de la comunidad -vendidas siempre al público como especuladoras, parásitas y tramposas- habían sido tan calumniadas y agredidas que habían perdido su capacidad creativa y su inspiración para seguir produciendo vida judía y crear una sólida generación de continuadores. La prensa servil había utilizado contra ellos las sospechas erróneas de las autoridades y las denuncias anónimas de la escoria de la sociedad, al tiempo que abría el micrófono de las emisoras de radio a calumniadores profesionales especializados, a quienes les encantaba relacionar con ilegalidades todo lo que se movía. Por otra parte, los furibundos escritos anónimos, producidos por encargo, iban dirigidos por el gobierno a las autoridades cuyos dirigentes había nombrado, promoviendo la brutal matanza de las comunidades más fuertes y sus supuestas actividades ilegales.

Este era el juego antisemita en la Unión Soviética, donde los servidores de la Justicia no podían poner su conciencia por encima de todo porque su dependencia económica -y una amplia red de intereses y castigos- los había esclavizado. Los funcionarios que se superaban y querían tener voz acababan sin carrera o eran ejecutados. Es perverso cómo los comunistas corroyeron siempre el sistema de Justicia antes de la revolución bolchevique, ya que siempre ha habido meritorias excepciones; incluso los zares fracasaron al enfrentarse a varios magistrados en su día.

El partido nunca ha dicho nada sobre estos hechos sin graves adulteraciones.

Igualmente, en Portugal, cuya bandera oficial es similar a la soviética, el partido gobernante siempre ha sido cáustico para deshonrar los siglos de historia lusitana, en la que participaron los judíos, una historia llena de méritos y triunfos, deshaciendo por completo la imagen del aparato de Justicia del pasado, especialmente el de la monarquía despótica.

Los judíos tienen derecho a hablar de ello, ya que durante más de un milenio vivieron en las tierras que acabaron siendo Portugal y la Unión Soviética. En Portugal existían jueces libres. Podían formar parte del aparato, pero no eran esclavos, como en la patria del socialismo. Lo que ocurrió en Oporto en 1618 es un ejemplo significativo. Las fuerzas que politizaron la sociedad querían que los cristianos nuevos, judíos convertidos al cristianismo, fueran arrojados a una pira, pero dos hombres solos -el presidente del Tribunal de Apelación y el magistrado jefe de la ciudad- impidieron el ímpetu de la Inquisición. Ordenaron el asedio del Tribunal Eclesiástico con guardias a caballo contra las protestas del inquisidor, que fue a España a pedir ayuda al rey Filipe, porque no se atrevía a enfrentarse a la fuerza del bien, el coraje, la independencia y el sentido de la justicia que mostraban estas dos almas sencillas, a las que la historia defenderá para siempre como grandes de verdad.

El antijudaísmo y el antiisraelismo modernos son gemelos. El vientre del que despertaron a la vida fue el soviético, que pronto negó a los individuos y grupos judíos e israelíes hasta el más mínimo mérito y fuerza de sus razones. Incluso hoy, las sociedades políticas de inspiración soviética no valoran a un triunfador israelí ni a un judío tradicional con sinagoga, cultura, ciencia, negocios, etcétera. Se les silencia; cuando no puede ser, se fabrican mentiras sobre todo lo que hacen. La atención se centra en un supuesto nivel de vida. Se enarbola la bandera del privilegio y la injusticia hacia los demás. ¿Qué otros? Todos.

Incuestionablemente, cada estado-nación puede elegir sus élites y filosofías a través de sus luchas internas, por regla general hechas de traiciones y no de amor al pueblo. Pero con una luz tan rojiza, Israel no tiene sentido y los judíos tampoco. No hay otro ejemplo en la historia de un pueblo que regrese a casa después de dos milenios, y mucho menos cuando esto había sido predicho desde hacía tiempo por sus profetas. En esa arena, donde hace unas décadas la gente pobre cabalgaba en camello, hay ahora una potencia científica que bebe del mar, prospera en la agricultura y exporta alimentos, medicinas, seguridad y tecnología.

Rodeada de enemigos desde su fundación, pisoteada por mayorías ruidosas en los escenarios de las organizaciones políticas supranacionales, blanco permanente de deslegitimación, deshumanización y aplicación de dobles raseros, condenada por celebridades y boicoteada en todas sus formas, esta pequeña nación sin recursos naturales sigue su camino sin temer a nada ni a nadie. Muchos imperios han desaparecido ante sus ojos; asirios, babilonios, persas, romanos y todos los que la historia ha registrado hasta los nazis y los soviéticos.

Esto es algo que no tiene sentido, según las filosofías materialistas. Tal vez exista un pueblo con una existencia que tenga sentido. La influencia, los asentamientos y el belicismo no pueden explicarlo todo. Israel y el judío individual y colectivo deberían haber desaparecido si sólo contara la materia. Pero no. El judío existe, vive, sufre, muere y se levanta, sostenido en la tradición y resucitando a sus muertos: en la memoria, en la identidad, en la fuerza, en la prosperidad y el coraje.

Lo mismo ocurre con los judíos israelíes. Si prevaleciera la lógica actual, la nación no sería tan fuerte como es, ni sería capaz de hacer estallar misiles enemigos en pleno vuelo, controlar en tiempo real la seguridad de la diáspora judía, crear los artefactos más increíbles o buscar a nazis a miles de kilómetros de distancia para llevarlos ante la Justicia. Hace todo esto, y sigue evaluando producir legislación de aplicación extraterritorial para combatir el antisemitismo mundial, que practican libremente, y a menudo de la forma más descarada, las propias élites.

La causa principal de la cuestión judía e israelí siempre fue espiritual. El propio simbolismo del Estado de Israel revela el escudo de la realeza de David y el candelabro que una vez estuvo en el Templo Sagrado de Jerusalén. El materialista puede pensar bien y escribir mejor, pero sus bases están todas equivocadas. Sueña con las rocas en el espacio y no les atribuye ninguna lógica ni significado. El materialista niega la racionalidad que rodea al universo, su sentido y su destino. Todo se reduce a débiles suposiciones sobre la energía, la historia, el ego, el poder y la justicia. Esta es la intelectualidad rastrera en la que vivimos. Esta es la brújula moral que intenta definir la realidad a su manera. Esta es la masa amorfa que medita sobre el interés nacional en múltiples países. En ningún momento la divinidad deja de ser un mito, y el éxito judío escapa a la indiferencia.

La savia cabalística del alfabeto hebreo deja huellas audaces en todas las civilizaciones. Emet, la palabra hebrea para verdad, se mantiene erguida, ya que se escribe con letras hebreas de dos pies, y basta con existir. Sheker, la palabra hebrea para mentira, pierde el equilibrio porque se compone de letras con una sola pata y requiere equilibrio y mantenimiento constantes, insistencia obsesiva, teatralidad, desdoblamiento en la emoción del odio; y matará, la palabra intención, revela cómo y a quién se servirá el último fruto.

Otras sociedades van y vienen, pero los judíos permanecen con Israel como patria.

