Trump dice que los rehenes estarían más seguros si las FDI "entraran rápido" en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de agosto, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el viernes a Hamás de extorsión durante las negociaciones indirectas sobre rehenes con Israel, afirmando que cree que sería más seguro liberar a los cautivos mediante presión militar en lugar de buscar un acuerdo.

“El asunto tiene que terminar. Es una extorsión, y tiene que terminar”, dijo Trump a los periodistas durante una rueda de prensa en el Despacho Oval. "De hecho, creo que estarían más seguros en muchos sentidos si se entrara y se entrara realmente rápido".

Al ser consultado sobre por qué Washington parece respaldar la decisión de Israel del 8 de agosto de ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel tomar Ciudad de Gaza, pese a la oposición de algunas familias de rehenes al plan, Trump respondió que “no todos ellos” lo desaprobaron.

“Yo soy el que logró sacar a todos los rehenes. Sacamos a mucha gente. Si no fuera por mí, no estarían afuera”, continuó el presidente en su respuesta. “He llegado a conocer a muchos de ellos, son gente estupenda”.

Luego sugirió que menos de 20 rehenes permanecen con vida en cautiverio en Gaza, contradiciendo aparentemente la evaluación oficial israelí.

“Los 20 en realidad probablemente no sean 20 porque quizá un par ya no estén”, declaró el presidente. “Dije, saben, cuando lleguen a 20, ya no van a hacer más acuerdos… y no los hicieron”.

“Ahora tenemos a ese pequeño grupo final de personas. Y Hamás sabe que si los entrega, probablemente sea el final de sus vidas”, dijo. “Así que no es fácil conseguirlo. Y lo sé, si eres padre, simplemente no te importa, lo único que quieres es—quiero que me devuelvan a mi bebé, ellos quieren que les devuelvan a sus bebés. Quieren que les devuelvan a sus hijos, y lo entiendo, pero yo los saqué y hice un buen trabajo”.

El general de brigada (reserva) de las FDI Gal Hirsch, coordinador de Israel para los cautivos y desaparecidos, dijo a las familias en respuesta a las declaraciones de Trump: "No hay ningún cambio en los detalles que han recibido de nosotros".

"Veinte de los rehenes están vivos, dos se encuentran en estado grave y se ha confirmado la muerte de 28, clasificados como cautivos caídos", declaró.

En sus declaraciones, Trump subrayó que "la gente no puede olvidar el 7 de octubre, recuérdenlo", en referencia a la masacre de 2023 dirigida por Hamás en el sur de Israel, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales, y el secuestro de otras 251.

El Gabinete de Seguridad tiene previsto reunirse el martes para aprobar los planes para la toma de la ciudad de Gaza por las FDI, una operación bautizada como "Carros de Gedeón II".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esbozó el 14 de agosto los parámetros de su gobierno para poner fin a la guerra contra Hamás en Gaza.

Las cinco condiciones para la victoria son el desarme total de Hamás; la devolución de los 50 rehenes restantes; la desmilitarización de toda la Franja; el control de seguridad de Gaza; y el establecimiento de "una administración civil alternativa" en el enclave.

