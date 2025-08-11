Trump y Netanyahu discuten un plan para controlar los bastiones de Hamás en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de agosto, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente Donald Trump hablaron sobre los planes de Israel de tomar el control de los bastiones de Hamás en Gaza para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes y derrotar a Hamás.

Netanyahu también agradeció al presidente estadounidense por su "firme apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra", según la Oficina del primer ministro israelí.

Al cierre de esta edición, la Casa Blanca aún no había leído el contenido de la reunión.

A primera hora del día, Netanyahu dijo a los periodistas extranjeros en una rueda de prensa que "la verdad es que Hamás sigue teniendo miles de terroristas armados en Gaza".

"Jura repetir la masacre del 7 de Octubre y hacerlo una y otra vez. Profesa abiertamente su objetivo de destruir el Estado de Israel", afirmó Netanyahu. "Somete a los gazatíes. Les roba la comida. Les dispara cuando intentan trasladarse a zonas seguras, y creo que es revelador que ahora muchos gazatíes estén contraatacando. Nos están suplicando, y están suplicando al mundo, 'libéranos'. Libéranos, y libera Gaza de Hamás'", agregó.

Netanyahu sostuvo además que "ninguna nación puede aceptar una organización terrorista genocida, una organización comprometida con su aniquilación, a un paso de sus ciudadanos".

"Nuestro objetivo no es ocupar Gaza. Nuestro objetivo es liberar Gaza. Liberarla de los terroristas de Hamás", dijo a los periodistas. "La guerra puede terminar mañana si Gaza, o mejor dicho, si Hamás depone las armas y libera a todos los rehenes que quedan. Gaza será demilitarizada. Israel tendrá responsabilidades primordiales de seguridad", añadió.

"Se establecerá una zona de seguridad en la frontera de Gaza con Israel para impedir futuras incursiones terroristas", señaló. "Se establecerá una administración civil en Gaza que buscará vivir en paz con Israel", concluyó.

Israel elimina al líder de una célula terrorista de Hamás que se hacía pasar por periodista de 'Al Jazeera'

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a Anas al-Sharif, que se hacía pasar por periodista de la cadena qatarí Al Jazeera pero ejercía activamente como jefe de una célula terrorista de Hamás.



Al-Sharif, que fue abatido en Ciudad de Gaza el sábado, era responsable de orquestar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI, afirmó el Ejército israelí.

​

​Anteriormente, las FDI habían hecho pública información de inteligencia y recuperado numerosos documentos en Gaza que confirmaban el papel "militar" de al-Sharif dentro de Hamás. Estos materiales incluían listas de personal, registros de cursos de entrenamiento terrorista, directorios telefónicos y documentos salariales, todos los cuales corroboraban su participación como combatiente y comandante en Hamás.



​Las pruebas también ponen de relieve la integración de al-Sharif en Al Jazeera, a pesar de los esfuerzos de la cadena de medios de comunicación por distanciarse de sus actividades.



Los documentos detallan la posición de al-Sharif como combatiente y líder de una célula desde su alistamiento en Hamás en 2013, incluido su liderazgo en unidades de cohetes y su participación en los batallones de élite Nukhba. Estos registros no sólo muestran una clara afiliación a operaciones terroristas, sino que también esbozan intentos de utilizar credenciales periodísticas como tapadera de actividades operativas.



© JNS