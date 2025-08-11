Israel elimina al líder de una célula terrorista de Hamás que se hacía pasar por periodista de 'Al Jazeera'

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de agosto, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a Anas al-Sharif, que se hacía pasar por periodista de la cadena qatarí Al Jazeera pero ejercía activamente como jefe de una célula terrorista de Hamás.

Al-Sharif, que fue abatido en Ciudad de Gaza el sábado, era responsable de orquestar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI, afirmó el Ejército israelí.

Anteriormente, las FDI habían hecho pública información de inteligencia y recuperado numerosos documentos en Gaza que confirmaban el papel "militar" de al-Sharif dentro de Hamás. Estos materiales incluían listas de personal, registros de cursos de entrenamiento terrorista, directorios telefónicos y documentos salariales, todos los cuales corroboraban su participación como combatiente y comandante en Hamás.

🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist



Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.

Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse — Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025

Las pruebas también ponen de relieve la integración de al-Sharif en Al Jazeera, a pesar de los esfuerzos de la cadena de medios de comunicación por distanciarse de sus actividades.

Los documentos detallan la posición de al-Sharif como combatiente y líder de una célula desde su alistamiento en Hamás en 2013, incluido su liderazgo en unidades de cohetes y su participación en los batallones de élite Nukhba. Estos registros no sólo muestran una clara afiliación a operaciones terroristas, sino que también esbozan intentos de utilizar credenciales periodísticas como tapadera de actividades operativas.

"¡Un terrorista con una cámara sigue siendo un terrorista! Felicito a nuestras fuerzas de seguridad por eliminar al terrorista Anas Jamal Mahmoud Al-Sharif, que operaba bajo la apariencia de un periodista de Al Jazeera", escribió el embajador israelí ante las Naciones Unidas Danny Danon en un post en X el domingo.

El coronel Avichay Adraee, jefe de la Subdivisión de Medios Árabes de las FDI, publicó el domingo fotos en X en las que se veía a al-Sharif tomándose un selfie con dirigentes terroristas de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar y Khalil al-Hayya. "Solo un terrorista se sienta en las reuniones de terroristas", escribió Adraee.

لا يجلس مجالس الارهابيين إلا الارهابي #صورة تجمع الناشط العسكري في حماس المتنكر بزي الصحافة المدعو #أنس_الشريف برفقة زملائه للارهاب أو بالأحرى قادته في حماس الدواعش السنوار والحية pic.twitter.com/3C4RgBLBFE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 11, 2025

Netanyahu: "No vamos a ocupar Gaza"

El primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró el viernes que Israel no tiene intención de ocupar la Franja de Gaza, asegurando que la expansión de la guerra tiene como objetivo destruir a Hamás y liberar a la población local de su régimen del terror.



"No vamos a ocupar Gaza; vamos a liberar Gaza de Hamás", dijo Netanyahu.



"Gaza será desmilitarizada, y se establecerá una administración civil pacífica, que no sea la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista", continuó. "Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no suponga una amenaza para Israel en el futuro".



Durante la noche del jueves, el gabinete de seguridad israelí decidió por "mayoría decisiva" aprobar el plan de Netanyahu para derrotar a Hamás, incluido tomar el control de la ciudad de Gaza.



Las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para "tomar el control de la ciudad, al tiempo que distribuyen ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", informó el viernes la Oficina del Primer Ministro.

© JNS