El Pentágono afirma que, por el momento, el Ejército estadounidense no tiene "un rol directo" en el nuevo plan israelí para Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de agosto, 2025

El Ejército estadounidense no forma parte del plan recién anunciado por el Gabinete de Seguridad israelí en Gaza, que incluye la toma de la Ciudad de Gaza, dijo Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, a un reportero de Associated Press durante la rueda de prensa del Departamento de Defensa este jueves.

"Israel se está preparando para retomar Gaza", afirmó el periodista. "¿Qué rol desempeña el Ejército estadounidense en ese esfuerzo?", preguntó.

"Me haré eco de lo que ha dicho el presidente. Quiere aliviar el sufrimiento de la población de Gaza. Quiere ver la paz en Oriente Medio y en esa región en particular", respondió Wilson. "Nosotros lo apoyamos plenamente. El Departamento no tiene en este momento un rol directo, pero si se nos pide apoyo, por supuesto que estaremos listos bajo las órdenes del presidente", agregó.

Preguntada sobre si el Departamento de Defensa está listo para brindar ayuda, "de la misma forma que lo hizo la pasada Administración", Wilson manifestó que el Pentágono está "siempre listo si se le pide y se le encarga que lo haga", aunque no quiso "adelantarse al presidente".

Un reportero quiso saber si Pete Hegseth, secretario de Defensa, "apoya el plan israelí de ocupar toda Gaza, como acaba de anunciar hoy el primer ministro Netanyahu".

"No estoy diciendo nada sobre nuestra posición al respecto. Una vez más, me remito al presidente y a la Casa Blanca", dijo Wilson. "Él va a ser quien lidere estas negociaciones. El papel del Departamento de Defensa es asegurarse de que si se nos llama para apoyar en alguna capacidad, lo hagamos", añadió.

Wilson también declinó "adelantarse a la Casa Blanca" cuando se le preguntó si se ha pedido al Pentágono que prepare planes para actuar sobre el terreno en Gaza "en caso de que la Administración tomara la decisión de apoyar la distribución de ayuda y alimentos".

Wilson ha suscitado críticas de grupos judíos por sus comentarios pasados cuestionando la ayuda militar a Israel.

El plan de EEUU busca desarmar a Hezbolá a finales de año y que las fuerzas israelíes abandonen Líbano

Estados Unidos ha presentado al Líbano una propuesta por fases destinada a desarmar a los terroristas de Hezbolá, apoyado por Irán, y poner fin a las operaciones militares de Israel en el país, informó Reuters este jueves.



El plan del enviado estadounidense Tom Barrack, que fue discutido en una reunión del Gabinete libanés el jueves y del que Reuters recibió una copia, pide que Hezbolá sea despojada de sus armas antes de fin de año.



El 26 de noviembre, Jerusalén y Beirut alcanzaron un acuerdo destinado a poner fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá. La organización terrorista comenzó a atacar al Estado judío en apoyo de Hamás tras su masacre en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.



Desde el alto el fuego, las FDI han llevado a cabo ataques regulares para impedir que Hezbolá reconstruya sus capacidades violando la tregua.

​El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha rechazado las exigencias de desarmarse conforme al acuerdo. El mes pasado, advirtió que los terroristas de Hezbolá estaban "recuperándose y listos ahora" para enfrentarse a Jerusalén.



© JNS