La UCLA llega a un acuerdo de más de 6 millones con 3 estudiantes judíos que demandaron a la institución

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de julio, 2025

La Universidad de California, en Los Ángeles, llegó el martes a un acuerdo de 6,45 millones de dólares con tres estudiantes judíos, que demandaron a la escuela pública por su gestión del odio a los judíos.

El acuerdo incluye una donación de la universidad de 2,33 millones de dólares a ocho organizaciones que luchan contra el antisemitismo: Hillel at UCLA, Academic Engagement Network, Anti-Defamation League, Jewish Federation Los Angeles, Chabad of UCLA, the Film Collaborative, Jewish Graduate Organization and the Orthodox Union, según una hoja informativa de la universidad.

La UCLA también donará 320.000 dólares a su Iniciativa para Combatir el Antisemitismo, que el rector de la universidad anunció en marzo, para poner en práctica las recomendaciones del grupo de trabajo de la universidad.

El acuerdo es "un importante y significativo paso adelante para hacer frente a los graves problemas a los que se han enfrentado los estudiantes judíos en la UCLA", dijo a JNS Dan Gold, director ejecutivo de UCLA Hillel.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer para construir un campus más seguro, más acogedor y más solidario que esté libre de acoso e intimidación antisemita, y esperamos con interés trabajar en estrecha colaboración con la universidad y el sistema de la UC para contrarrestar el antisemitismo y el sesgo en todo momento", dijo Gold a JNS.

La Dra. Kira Stein, presidenta y fundadora del Grupo de Resiliencia de la Facultad Judía de la UCLA, que está formado por profesores, investigadores postdoctorales y personal que apoya a la comunidad judía de la escuela, dijo a JNS que el grupo "ha estado abogando durante mucho tiempo para que la UCLA resuelva las demandas relacionadas con el antisemitismo en su campus."

"Damos la bienvenida a esta señal de que las cosas van a cambiar en el campus", dijo Stein, profesor asistente de psiquiatría clínica en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA. "Los judíos, como todos los demás, merecen igual protección ante la ley, y eso incluye igual protección para aprender, vivir y trabajar en nuestros campus universitarios".

El Fondo Becket para la Libertad Religiosa, que representó a los estudiantes judíos en la demanda, afirmó que "UCLA también acordó la sentencia final y una orden judicial permanente que le impide facilitar los esfuerzos para excluir a los estudiantes y profesores judíos del campus."

"La sentencia acordada reconoce adecuadamente que es discriminatorio, y antisemita, impedir a los judíos el acceso a espacios públicos debido a sus creencias religiosas sobre Israel", declaró Becket.

La demanda, presentada el año pasado, alegaba que la escuela permitía a los manifestantes antiisraelíes prohibir a los estudiantes judíos la entrada al campus.

"Se cree que el acuerdo es el mayor acuerdo privado en casos de antisemitismo en el campus", declaró Becket.

Las partes en la demanda declararon conjuntamente que "están satisfechas con los términos del acuerdo de hoy" y que la "orden judicial y otros términos que UCLA ha acordado demuestran un progreso real en la lucha contra el antisemitismo".

Yitzchok Frankel, uno de los demandantes, declaró que "cuando los antisemitas aterrorizaban a los judíos y los excluían del campus, la UCLA optó por proteger a los matones y ayudar a mantener a los judíos fuera. Eso fue vergonzoso, y es triste que mi propia escuela defendiera esas acciones durante más de un año."

"La sentencia judicial de hoy devuelve la justicia a nuestro campus y garantiza que los judíos estarán seguros y volverán a ser tratados con igualdad", afirmó.

Mark Rienzi, presidente de Becket, declaró que "los administradores de los campus de todo el país doblaron voluntariamente la rodilla ante los antisemitas durante las acampadas."

"Ahora están sobre aviso", dijo. "Tratar a los judíos como ciudadanos de segunda clase es incorrecto, ilegal y muy costoso".

El presidente y el presidente de la junta de la Federación de Los Ángeles declararon que "la rendición de cuentas es un primer paso vital para garantizar que los errores cometidos por la universidad, dejando a los estudiantes judíos vulnerables y en peligro, no vuelvan a ocurrir".

"Este acuerdo afirma claramente: el antisemitismo no tiene cabida en la UCLA ni en ningún campus", dijeron los dos líderes. "Esperamos que, de cara al futuro, los estudiantes judíos puedan hacer oír su voz, sentirse protegidos en el campus y exigir responsabilidades a nuestras instituciones educativas".

© JNS