Mamdani es "excepcionalmente inadecuado" para ser alcalde de Nueva York, afirma el consejo editorial del Times

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de junio, 2025

Los votantes de la ciudad de Nueva York no deberían “clasificar” a Zohran Mamdani, un representante estatal anti-Israel, entre sus opciones para la alcaldía en las primarias demócratas del 24 de junio, señaló el lunes el consejo editorial de The New York Times.

“El Sr. Mamdani se postula con una agenda que no se adapta a los desafíos de la ciudad”, escribió el consejo. “Es un socialista demócrata que con demasiada frecuencia ignora las inevitables contrapartidas de la gobernanza. Favorece la congelación de alquileres que podría restringir la oferta de vivienda y dificultar que los neoyorquinos más jóvenes y los recién llegados puedan acceder a una vivienda”.

Mamdani aporta menos experiencia relevante a la contienda que cualquier otro candidato a la alcaldía en la historia de la ciudad de Nueva York, agregó el consejo editorial. (No mencionó las críticas hacia el odio hacia los judíos atribuido a Mamdani).

“Nunca ha dirigido un departamento gubernamental ni una organización privada de ningún tamaño”, afirmó el Times. “Como legislador estatal, ha tenido dificultades para ejecutar su propia agenda”.

El consejo editorial señaló que ninguno de los 11 candidatos demócratas a la alcaldía ofrece el potencial de convertirse en el próximo gran alcalde de la ciudad. No respaldó a ningún candidato, pero destacó que Andrew Cuomo, exgobernador del estado, tiene una ligera ventaja sobre Mamdani en las encuestas recientes.

El consejo editorial del Times señaló que muchos neoyorquinos planean votar por el exgobernador a pesar de “importantes deficiencias”, incluyendo su manejo de la pandemia, durante la cual hizo que pacientes con covid fueran colocados en hogares de ancianos, y las acusaciones de acoso sexual por parte de al menos 11 mujeres. (Cuomo renunció como gobernador en 2021).

“Su lista de logros incluye licencias familiares pagadas, expansión del seguro médico, un salario mínimo más alto, una ley de igualdad matrimonial, una estricta ley de control de armas, un ambicioso programa de energía limpia, el metro de la Segunda Avenida y renovaciones en los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia y la estación Penn”, según el Times.

El consejo también señaló una posible alternativa en el candidato a la alcaldía Brad Lander, actual contralor de la ciudad, quien es judío.

“El Sr. Lander es otro demócrata que adoptó ideas dudosas, como recortes a la policía, durante el giro hacia la izquierda del partido a finales de la década de 2010 e inicios de la de 2020”, afirmó el consejo. “Sin embargo, desde entonces ha moderado su postura, lo que demuestra una bienvenida capacidad para aprender de la experiencia”.

Dado el sistema de votación por orden de preferencia de la ciudad de Nueva York —que permite a los votantes enumerar múltiples candidatos en orden de preferencia, y que sus votos se redistribuyan cuando se eliminan candidatos con menos apoyo—, el consejo editorial señaló que el resultado podría depender de cómo los votantes elijan clasificar a Cuomo y Mamdani, los actuales favoritos.

“No creemos que el Sr. Mamdani merezca un lugar en las boletas de los neoyorquinos”, escribió el consejo editorial. “En cuanto al Sr. Cuomo, tenemos serias objeciones a su ética y conducta, aunque pudiera ser mejor para el futuro de Nueva York que el Sr. Mamdani”.

"Claramente no apto"

Mamdani ha logrado unir a la comunidad judía de Nueva York y al Times, a pesar de que rara vez están de acuerdo, según Chaskel Bennett, cofundador de la Coalición de la Comunidad Judía de Flatbush. (Bennett respaldó a Cuomo el 9 de junio).

“Si bien pocas personas influyentes en nuestra comunidad recurren al Times en busca de orientación u opinión, no hay duda de que en los círculos liberales, el Gray Lady sigue siendo el periódico de referencia incluso en su estado disminuido”, dijo a JNS.

“Claramente el periódico reconoce lo que hemos estado diciendo durante meses”, añadió. “Mamdani está mal preparado, está equivocado y es realmente peligroso para el futuro de la ciudad”.

Según Bennett, la comunidad judía se siente marginada por la campaña de Mamdani.

“Las posturas de Mamdani contra las fuerzas del orden, su apoyo al BDS y su alineación con grupos pro-Hamás han generado una profunda alarma y preocupación entre los votantes judíos ortodoxos”, dijo Bennett. “Eso ha resultado en una oposición unánime a su candidatura en toda la ciudad”.

“El hecho de que toda la comunidad ortodoxa esté unida en la oposición a la candidatura de Mamdani y que esa postura coincida con la visión negativa del Times sobre él es una prueba más de lo claramente no apto que está Mamdani para el cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York”, concluyó.

© JNS