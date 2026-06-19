Andy Burnham: el 'Rey del Norte' aspira al trono de Downing Street tras su victoria en un bastión clave

Publicado por Israel Duro / Jo biddle (afp) 19 de junio, 2026

El alcalde laborista del Gran Mánchester Andy Burnham se ha convertido en la última década en uno de los líderes regionales más reconocidos de Gran Bretaña. Ahora aspira a ser el próximo primer ministro del país, tras su importante victoria del viernes.

El veterano político laborista británico ganó unas históricas elecciones parciales, asegurándose un escaño parlamentario y allanando el camino para un desafío al liderazgo ampliamente esperado contra el asediado primer ministro Keir Starmer.

"Le digo a mi propio partido: esta es la última oportunidad para cambiar", afirmó Burnham tras una victoria decisiva en unas elecciones parciales clave en el Reino Unido celebradas la madrugada del viernes, lanzando así un desafío al asediado primer ministro Keir Starmer.

Starmer felicita a su rival Burnham por ganar unas elecciones parciales cruciales en el Reino Unido El primer ministro británico, Keir Starmer, felicitó el viernes a su compañero del Partido Laborista Andy Burnham por ganar unas elecciones parciales clave, lo que allana el camino para un desafío al liderazgo ampliamente esperado contra el asediado líder.

'Izquierda moderada'

La votación del jueves en Makerfield, en el noroeste de Inglaterra —lo que tradicionalmente ha sido un escaño seguro para el Partido Laborista—, se convocó cuando el titular, Josh Simons, dimitió de forma repentina, lo que le abrió a Burnham una posible vía de regreso al Parlamento.

Considerado representante de la "izquierda moderada" del partido y un socialista favorable a las empresas, Burnham ya había sido diputado en 2001. Durante su etapa en el Parlamento ocupó altos cargos en el gabinete bajo los mandatos de los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown.

Y parece que a la tercera podría ser la vencida para este veterano político laborista, que ya ha perdido dos veces anteriores en su intento por convertirse en líder del partido.

"Para mí nunca será un trampolín, sino mi piedra de toque"

Abandonó el Parlamento para presentarse a las elecciones a la alcaldía de 2017 en el Gran Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, donde tres victorias electorales consecutivas y su firme defensa de la región le han valido el apodo de Rey del Norte. Y tras su victoria en Makerfield, prometió que "para mí nunca será un trampolín, sino mi piedra de toque".

Afirmó que la circunscripción estaría "en el corazón de la política británica" y que "se aseguraría de que los lugares que Westminster ha descuidado reciban ahora un trato justo".

Un estudiante de clase trabajadora en Cambridge

Andrew Murray Burnham nació en 1970 en el seno de una familia de clase trabajadora en Aintree, cerca de Liverpool, y creció en el pueblo de Culcheth, no muy lejos de Ashton-in-Makerfield. Ahora, con 56 años, este fiel seguidor del Everton disfrutó de la escena musical festiva de "Madchester" de finales de los años 80 y principios de los 90.

Se afilió al Partido Laborista cuando era un adolescente, antes de estudiar inglés en la Universidad de Cambridge, donde, según él mismo ha contado, solía luchar contra el "síndrome del impostor" debido a su origen de clase trabajadora.

Burnham, que está casado con una mujer de origen holandés y tiene tres hijos, declaró al Huffington Post que es "católico por educación", pero "ahora no soy especialmente religioso".

Dos tercios de los votos en Mánchester en 2024

Como muestra de las divisiones internas del Partido Laborista, el comité ejecutivo del partido impidió a Burnham en enero presentarse a unas elecciones parciales independientes, que finalmente ganó un candidato de los Verdes. Su última candidatura a la reelección como alcalde de Mánchester, en mayo de 2024, le valió un rotundo regreso al frente de la ciudad-región de unos 2,8 millones de habitantes, tras obtener casi dos tercios de los votos.

Durante sus nueve años al frente del cargo, ha impulsado una agenda centrada en el transporte público, la vivienda y la salud pública.

En 2009, como ministro de Cultura y Deporte bajo el mandato de Gordon Brown, se encontró con una oleada de dolor y rabia en una ceremonia celebrada en Liverpool con motivo del 20.º aniversario de la tragedia futbolística de Hillsborough. Esto le llevó a impulsar una nueva investigación sobre la muerte de 97 personas en la devastadora estampida del estadio de Sheffield, tras la cual la policía intentó achacar la culpa de sus propios fallos a los aficionados.

Tras abandonar el Parlamento, Burnham saltó a la fama nacional durante la pandemia de la COVID-19, enfrentándose públicamente, en su calidad de alcalde de Mánchester, al entonces primer ministro Boris Johnson por la financiación de las medidas de confinamiento en el norte de Inglaterra. Este enfrentamiento consolidó su reputación como un defensor acérrimo de la autonomía regional.

¿Cuándo se presentará Burnham como candidato a la dirección del Partido Laborista?

No está claro en qué momento de los próximos días Burnham tiene previsto presentar su candidatura a la dirección del Partido Laborista, en medio de algunas peticiones para que Starmer se retire ahora con el fin de evitar una lucha encarnizada.

Burnham se enfrentó a Starmer el año pasado, instando al líder británico a presentar una visión más de izquierdas para el Partido Laborista. Es algo que él ha denominado "manchesterismo", al que calificó de "socialismo favorable a las empresas" como respuesta a "la trampa de la alta desigualdad y el bajo crecimiento" que, según él, predominó en la década de los 80.

"Se trata de crear una nueva política que nos permita trazar nuestro camino para salir de eso y desarrollar una nueva economía", escribió en The Guardian en enero.

Basada en las lecciones del auge económico de Mánchester, su visión busca equilibrar los impuestos y el gasto público, al tiempo que promueve el crecimiento y la estabilidad económica. "Creo que necesitamos llevar lo que hemos hecho en el Gran Mánchester al ámbito nacional", declaró a la BBC Radio en mayo.