Reino Unido: Nigel Farage dimite para presentarse a unas elecciones parciales anticipadas

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

El líder del partido conservador británico Reform UK, Nigel Farage, presentó su dimisión como diputado en la Cámara de los Comunes para forzar unas elecciones por su circunscripción —Clacton-on-Sea— e intentar salir reforzado antes de que se convoquen elecciones generales en Reino Unido.

"He decidido que la gente de Clacton debe juzgar mis actos", dijo Farage en un video publicado en redes sociales. "Esta será una elección parcial de la gente contra el establishment".

"Si yo pierdo, ellos ganan. Si ellos ganan, usted pierde. Si usted pierde, Gran Bretaña quedará rota para siempre y nada cambiará. Triunfaremos", sentenció.

Farage lleva representando a la circunscripción de Clacton-on-Sea en la Cámara de los Comunes desde julio de 2024. Anteriomente, fue diputado en el Parlamento Europeo durante dos décadas (1999-2020) y fue uno de los impulsores del Brexit.

Esta noticia salta en un momento de máxima inestabilidad en el Gobierno del Reino Unido tras la dimisión del primer ministro, Keir Starmer. Farage se postula como uno de los principales favoritos a vencer en las próximas elecciones generales.