Trump: Keir Starmer dimite; fracasó en inmigración y energía

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, durante una comparecencia AFP.

Publicado por AFP 22 de junio, 2026

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que le deseaba lo mejor al primer ministro británico Keir Starmer en medio de informes que indican que planea renunciar.

"Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido", escribió Trump en Truth Social en una publicación que no demostraba que tuviera información privilegiada. "Le deseo lo mejor".

Su publicación se produjo cuando los medios británicos informaron de que el asediado líder del Partido Laborista dimitirá en cuestión de días.

Trump ha criticado duramente a Starmer por no apoyar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y en su publicación del domingo, el presidente reiteró sus críticas al primer ministro británico sobre dos temas: las fronteras y los combustibles fósiles.

"Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRIR EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!)", escribió Trump.