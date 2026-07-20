El régimen iraní afirma que continúan los contactos diplomáticos con EEUU a través de mediadores, a pesar de los ataques

Publicado por Carlos Dominguez 20 de julio, 2026

El régimen iraní informó este lunes que los esfuerzos diplomáticos con Washington siguen en marcha mediante intermediarios, a pesar de los bombardeos realizados por EEUU contra su territorio.

"Hemos sido informados por los mediadores, hemos recibido mensajes —sin entrar en detalles—, pero lo esencial es que el aparato diplomático ha estado activo estos últimos días y que algunas ideas nos han sido transmitidas por ciertos mediadores", declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de presa en Teherán a la que asistió AFP.

Washington amplió el alcance de sus ataques contra Irán este lunes, alcanzando provincias de todo el país, incluida la ciudad que alberga una planta de energía nuclear, mientras la República Islámica continuaba con sus ataques en la región.

Irán exige pronunciamiento del OIEA

Tras los ataques, Teherán pidió este lunes al organismo nuclear de las Naciones Unidas (OIEA), que condene los bombardeos estadounidenses, los cuales, según el régimen, alcanzaron en domingo la planta nuclear en construcción ubicada en Darkhovin, en el suroeste del país.

"Irán (...) espera del Consejo de Gobernadores del OIEA y del director general del OIEA (Rafael Grossi), que se pronuncian regularmente sobre la cuestión nuclear iraní, que expresen claramente su posición al respecto y condenen el crimen perpetrado por Estados Unidos", declaró Baqai.

Por su parte, el gobernador de Bushehr, Mohammad Mozaffari, informó que la ciudad portuaria del suroeste iraní, sede de la única central nuclear activa de Irán, sufrió nuevos ataques aéreos por parte de EEUU este lunes, de acuerdo con la agencia estatal IRNA.