El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión

Publicado por Israel Duro 22 de junio, 2026

Keir Starmer anunció su dimisión como primer ministro del Reino Unido. El laborista, que también dejará el liderazgo del partido, señaló que había preguntado a sus votantes sobre qué futuro querían y había escuchado su respuesta, por lo que decidió dar un paso a un lado y dejar que sea el Rey del Norte', Andy Burnham, el encargado de dirigir el país y la formación.

En una rueda de prensa a las puertas del número 10 de Downing Street, Starmer apuntó que su decisión venía tras "haber escuchado la respuesta" de su partido a la pregunta sobre si él era el más indicado para ser la cara del partido de cara a las próximas elección. Una respuesta que aseguró que "acepta esa respuesta con deportividad", puesto que todos sus actos han tenido como guía "anteponer el país que amo".

Un discurso triunfalista, sin rastro de los errores que le llevan a dimitir

En su discurso, Starmer ha querido destacar sus logros al frente de la formación izquierdista, subrayando que heredó un Partido Laborista "en bancarrota política, financiera y moral", del que le dijeron "una y otra vez" que el partido estaba "acabado", pero que, gracias a su labor demostró "que esas personas se equivocaban".

Otro de los triunfos que asegura haber logrado dentro de la transformación a la que sometió al partido fue "erradicar el veneno del antisemitismo". Además, Starmer aseguró que durante su mandato consiguió "restablecer la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional".

Nuevo líder antes de septiembre

Starmer anunció un proceso para elegir un nuevo líder del Partido Laborista, que finalizará en septiembre. El primer ministro pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista un calendario para que a partir del 9 de julio se abra el periodo de presentación de candidaturas a la presidencia del partido y concluya antes de las vacaciones de verano.

Así, el nuevo líder estaría ya al frente antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre. Hasta entonces, seguirá ocupando el cargo de primer ministro.

Starmer apuntó que había hablado con el rey Carlos III antes de anunciar su renuncia para adelantarle su decisión, en una conversación que se realizó por teléfono. El rey se encontraba en Highgrove, su finca de Gloucestershire.