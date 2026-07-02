La OMS declara el fin del brote de hantavirus del crucero MV Hondius tras tres muertes y más de 650 contactos

Ilustración de un concepto de prueba de hantavirus con tubos de laboratorio (Archivo) Hans Lucas via AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 2 de julio, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el fin oficial del brote de hantavirus que afectó al crucero MV Hondius, un episodio que generó alarma internacional por su rareza y potencial de transmisión entre humanos.

El brote dejó un saldo de 12 casos confirmados y uno probable, incluyendo tres muertes. El último contacto expuesto al virus completó su período de cuarentena, dio negativo y regresó a su hogar, lo que permitió a la OMS declarar concluida la emergencia.

"Estamos muy complacidos de anunciar que la OMS considera que el brote de hantavirus ha terminado", declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Itinerario del buque y seguimiento de más de 650 contactos

El buque de bandera neerlandesa zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, recorriendo islas remotas del Atlántico Sur, incluyendo Tristan da Cunha, antes de dirigirse hacia Tenerife, en las Islas Canarias. Posteriormente, los pasajeros restantes fueron evacuados y el barco llegó finalmente a Rotterdam el 18 de mayo.

Durante el incidente, las autoridades sanitarias de 33 países y territorios rastrearon a más de 650 contactos. Aunque el brote ya está controlado, los científicos apenas comienzan a analizar lo ocurrido.

Investigación futura y características del hantavirus

La OMS continuará investigando el virus y ha coordinado un estudio con 21 países para comprender mejor su evolución, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y posibles vacunas para futuras emergencias.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores. La cepa Andes, responsable de este brote, es la única conocida capaz de transmitirse de persona a persona, lo que explica la rápida preocupación mundial.