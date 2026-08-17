Donald Trump ordena recortar los ejercicios militares con Corea del Sur y revela que Seúl rechazó apoyar la desnuclearización de Irán

Un hombre observa por televisión la reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un, el 1 de enero de 2020.JUNG YEON-JE / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump ordenó este domingo al Departamento de Defensa recortar de manera sustancial las próximas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur.

El mandatario fundamentó la medida en la necesidad de frenar el desembolso excesivo de fondos públicos que recae sobre los contribuyentes estadounidenses, argumentando además que este tipo de despliegues envía señales innecesariamente hostiles hacia Pyongyang.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el líder estadounidense cuestionó los acuerdos de defensa heredados de administraciones anteriores y abogó por una gestión fiscal más responsable en el despliegue de tropas en el extranjero.

"Sobre la base de mi muy buena relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya acordado, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", afirmó el mandatario.

"Estos ejercicios no solo son costosos, ¡y la mayor parte de estos costos son pagados por los Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil hacia un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha amenazado y ha sido respetuoso", agregó el presidente.

Ante la imposibilidad logística de cancelar el despliegue a última hora, instruyó directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para reducir sustancialmente su magnitud.

El distanciamiento de Seúl en la agenda geopolítica global

Además del impacto económico de las operaciones navales y terrestres en el Pacífico, el presidente estadounidense reveló tensiones diplomáticas de fondo con el gobierno surcoreano respecto a la contención de otras amenazas globales, como el programa atómico de Teherán.

Trump hizo público que solicitó formalmente el respaldo del presidente surcoreano para sumar esfuerzos estratégicos junto a Washington en la neutralización de las ambiciones nucleares del régimen iraní, recibiendo una respuesta evasiva por parte de las autoridades de Seúl.

"Le pregunté recientemente al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: '¡No, gracias!'", reveló el presidente en la misma publicación.

La decisión presidencial reafirma la doctrina de priorizar la soberanía fiscal, exigir una corresponsabilidad real a los aliados históricos en los costos de defensa y mantener vías de comunicación bilaterales pragmáticas para garantizar la estabilidad regional sin comprometer los recursos de la nación.