Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de agosto, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y periodista Pedro Ferriz de Con, sobre la actual situación que viven tanto el Gobierno de México como su expresidente socialista Andrés Manuel López Obrador.

“El objetivo final de la Administración Trump es López Obrador, porque el efecto final de todo lo que está pasando en México es el fentanilo que llega a los Estados Unidos. El fentanilo llega a este país a través de los cárteles y de China, pero quienes cobijan a toda esta operación son los narcopolíticos mexicanos vinculados fundamentalmente con el partido de MORENA. […] Le recomiendo a López Obrador que no se vaya a escapar a Cuba, ya que Cuba dentro de poco dejará de ser un refugio”, dijo Ferriz de Con.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.