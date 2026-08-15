¿Dos visiones opuestas para el futuro? Marco Rubio y María Corina Machado acorralan la retórica castrista de Delcy Rodríguez

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de agosto, 2026

Este jueves, un agudo choque político en X dejó en evidencia las profundas grietas ideológicas sobre el destino de Venezuela.

La controversia estalló luego de que Delcy Rodríguez, encargada del régimen, utilizara sus canales oficiales para rendir homenaje al fallecido dictador cubano Fidel Castro con motivo del centenario de su nacimiento. Rodríguez definió al autócrata como "un líder íntegro" que "trasciende el tiempo" y cuyo pensamiento "sigue vivo" para los pueblos.

La reivindicación de la tiranía cubana por parte de la cúpula interina generó una reacción inmediata desde la diplomacia estadounidense. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, lanzó un tajante aviso dirigido a las autoridades venezolanas.

“Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente", advirtió el funcionario en X.

“Sugeriría encarecidamente que cualquiera tentado a intentar seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también se estarían condenando al fracaso”, añadió.

El choque de modelos: La firme condena de María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado también acudió a X para marcar un fuerte contraste, condenando el impacto del castrismo en la región y el modelo autoritario importado durante más de dos décadas.

“Fidel Castro impuso el comunismo en Cuba y sumergió al país en el terror, el dolor y la miseria, forzando a las familias al exilio y a la separación”, sentenció Machado este viernes.

La dirigente enfatizó que el chavismo imitó ese esquema para “destruir la democracia en Venezuela”, instaurando una estructura corrupta que dilapidó los recursos nacionales para desestabilizar el hemisferio.

“Nuestras naciones conocen el horror que conlleva el comunismo y hemos decidido cerrar ese capítulo para siempre. Cuba y Venezuela serán libres”, añadió Machado en su mensaje.

El contrapunteo público ocurre en un contexto de reconfiguración geopolítica regional tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, que quebró la alianza estratégica entre Caracas y La Habana, reduciendo los envíos de crudo a la isla debido al cerco petrolero de Washington y provocando la retirada del personal estatal cubano del territorio venezolano.

La severa advertencia del Departamento de Estado y la postura de la oposición democrática dejan en claro que cualquier intento de rescate ideológico del modelo castrista enfrentará un rechazo categórico.