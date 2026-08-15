Emiratos Árabes Unidos denuncia un tercer ataque iraní contra sus buques en el estrecho de Ormuz

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de agosto, 2026

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron el sábado al régimen de Irán de atacar un tercer buque operado por su compañía petrolera estatal mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, en el más reciente de una serie de incidentes que han involucrado a buques cisterna de EAU en menos de una semana. El buque perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) fue atacado el viernes mientras navegaba por esta estratégica vía marítima, según la agencia estatal de noticias emiratí WAM. No se reportaron heridos y ADNOC informó que la situación estaba bajo control.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU condenó el incidente y pidió a Teherán que detenga los ataques y permita nuevamente el acceso pleno al estrecho. “Este ataque constituye una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirmó la importancia de la libertad de navegación y rechazó los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales”, declaró el ministerio en un comunicado.

El ataque tuvo lugar un día después de que Emiratos Árabes Unidos acusara a Teherán de atacar otros dos buques pertenecientes a ADNOC mientras atravesaban el estrecho de Ormuz, en un incidente en el que tampoco se reportaron heridos. El episodio ocurrió mientras Irán y Omán avanzan en las negociaciones para establecer las condiciones de navegación por el estrecho, que resulta fundamental para la cadena de suministro global. Se trata del único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21 % del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23 % del gas natural licuado (GNL).