Hasta $60.000: Irán pone precio a las cabezas de los soldados estadounidenses

Publicado por Alejandro Baños 16 de agosto, 2026

El régimen islamista de Irán informó de que a partir de ahora se ofrecerán sustanciosas recompensas por matar o capturar soldados estadounidenses.

Concretamente, Amir Hatami, jefe del Ejército iraní, indicó que si un hombre abate o detiene a un soldado estadounidense será recompensado con el equivalente a 30.000 dólares en riales (moneda de Irán).

Si en vez de un hombre es una mujer la que ejecuta esta 'misión', se le concederá 60.000 dólares, el doble.

Según informó AFP en base a la información trasmitida por la agencia de noticias estatal IRNA, Hatami afirmó que esta medida se debe al "gran número de solicitudes" para participar en el apoyo financiero del Ejército iraní.