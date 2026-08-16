Tras el terremoto en Colombia, De la Espriella solicita a Trump congelar los aranceles

El presidente Abelardo De la Espriella dirigiéndose a los colombianos después del terremoto de esta semana.Daniel Garzon Herazo-NurPhoto via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de agosto, 2026

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente a la administración de Donald Trump la suspensión temporal de los aranceles comerciales que pesan sobre los productos de la nación sudamericana.

La petición busca otorgar un alivio financiero inmediato al sector empresarial colombiano, severamente afectado tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió esta semana la región occidental del país.

De la Espriella confirmó a través de su cuenta en X que mantuvo una llamada de 10 minutos con el presidente Trump, en la que este expresó sus condolencias por las víctimas fatales registradas en ciudades como Cali y Pereira, donde el sismo dejó casi 300 muertos y destruyó cerca de 13.000 viviendas.

"La conversación fue muy amigable y cordial", afirmó el líder colombiano. "Le pedí que considerara suspender temporalmente los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de dar cierto alivio a nuestros empresarios, que enfrentan momentos muy difíciles por los efectos del terremoto".

El desafío económico tras el giro de rumbo en Bogotá

Durante su diálogo con el líder estadounidense, De la Espriella remarcó la magnitud de la tarea gubernamental que enfrenta: "Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica extremadamente difícil y apocalíptica que heredé".

El gravamen que afecta a las exportaciones colombianas se elevó a finales de julio del 10% al 12.5% bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual abarcó a 60 naciones. La medida contempla excepciones en rubros estratégicos como el café y el petróleo.

Giro estratégico y alineamiento en seguridad

A diferencia de la constante confrontación que caracterizó la gestión de Petro —sancionado por el Departamento del Tesoro e investigado por agencias federales de narcóticos—, la nueva administración colombiana ha reorientado de inmediato su política exterior hacia la firmeza institucional.

De la Espriella formalizó el ingreso de Colombia al "Escudo de las Américas", la alianza anticártel impulsada por Trump junto a gobiernos pro-estadounidenses de la región como Argentina, Ecuador y El Salvador para combatir la delincuencia transnacional.

Asimismo, el mandatario colombiano proyecta consolidar una alianza militar trilateral con Estados Unidos e Israel para intensificar el combate contra las guerrillas y los grupos armados ilegales.