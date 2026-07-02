El balance oficial de muertos por ébola en la RDC supera los 400

El ataúd de un fallecido por ébola es subido a una camioneta en RD Congo (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 2 de julio, 2026

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ya deja más de 400 fallecidos y continúa expandiéndose, tras detectarse un nuevo caso a casi 600 kilómetros del principal foco del brote, según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), publicado este jueves.

De acuerdo con el balance oficial citado por la AFP, el país acumula 438 muertes y 1.406 casos desde que se declaró la epidemia el pasado 15 de mayo. El brote está provocado por la cepa Bundibugyo, para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico.

La provincia de Ituri sigue siendo el epicentro de la crisis sanitaria, concentrando el 91,2 % de los contagios y el 83,6 % de las muertes. La región, situada en la frontera con Uganda y Sudán del Sur, continúa siendo la más afectada, aunque el virus también se ha extendido a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. En esta última no se han confirmado nuevos contagios desde el pasado 26 de mayo.

La preocupación de las autoridades sanitarias aumentó tras confirmarse un caso en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo y ciudad de alrededor de 1,5 millones de habitantes, ubicada a casi 600 kilómetros del foco principal. El INSP informó de que una prueba realizada al cadáver de una mujer de 24 años, embarazada de seis meses, dio positivo por ébola.

Según las autoridades, el cuerpo fue trasladado de forma clandestina en motocicleta desde la zona de salud de Nia Nia, en Ituri, hasta Kisangani. Los cadáveres de personas fallecidas por ébola representan un elevado riesgo de contagio y, con frecuencia, la enfermedad se propaga durante los rituales funerarios.

Tras la confirmación de nuevos casos en otras dos provincias, los equipos sanitarios han identificado a varios contactos estrechos, algunos de los cuales ya han sido trasladados a Ituri para su seguimiento.