España: un terremoto de magnitud 5,0 sacude Granada sin dejar víctimas ni daños estructurales graves

Publicado por Carlos Dominguez 15 de agosto, 2026

Granada amaneció este sábado en estado de conmoción tras un terremoto de magnitud 5,0 que sacudió la ciudad en plena madrugada. El seísmo, poco habitual por su intensidad, se registró poco después de la 1:00 am (hora local), con epicentro en la localidad de Alhendín, a unas 6 millas (10 km) al sur de la capital granadina, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Sin víctimas y daños limitados

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, informó en X de que no se han registrado víctimas ni daños estructurales graves y generalizados. "Se evalúan daños puntuales y especialmente en edificios vulnerables", escribió.

Imágenes difundidas por medios españoles mostraban escombros en las calles de Granada y vehículos con las lunas rotas.

Más de 200 llamadas a emergencias

Según informó AFP, los servicios de emergencias de Andalucía recibieron más de 200 llamadas desde distintos puntos de la región, incluidos Sevilla, Córdoba y varios municipios de la Costa del Sol. En un comunicado, indicaron que se han producido grietas, caídas de cornisas, escombros y paredes, así como daños en algunos inmuebles.

Recomendaron a la población mantener la calma, alejarse de fachadas, balcones y elementos que pudieran desprenderse, y evitar entrar o salir de los edificios innecesariamente.

Los temblores de baja intensidad no son extraños en Andalucía, la comunidad más poblada de España, pero raramente alcanzan la magnitud 5.