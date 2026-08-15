El régimen iraní desafía a Trump tras su amenaza de declarar el Estrecho de Ormuz territorio estadounidense: "Seguirá siendo iraní"

Publicado por Carlos Dominguez 15 de agosto, 2026

El régimen iraní respondió este sábado a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que declarará el Estrecho de Ormuz como territorio de EEUU. Teherán, que mantiene bloqueada desde febrero una de las rutas energéticas más críticas del planeta, insistió en que solo ellos decidirán cuándo se abre y cuándo se cierra.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, escribió en X: "El Estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho solo se cerrará y se abrirá bajo las órdenes de Irán".

Trump eleva la presión

En un mitin en el estado de Nueva York, el presidente aseguró el viernes que, una vez derrotado Irán, "pronto declararé el Estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos". Y añadió: “Es verdad”.

Aunque un funcionario de la Casa Blanca intentó después suavizar el comentario asegurando que se trataba de una broma, el mensaje de fondo quedó claro: Estados Unidos no aceptará que un régimen hostil controle a su antojo una vía por la que circulaba cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El chantaje energético de Teherán

Desde el comienzo de la guerra, Irán ha utilizado el Estrecho de Ormuz como arma de presión. La medida ha disparado los precios de la energía y ha generado un problema político directo para Washington de cara a las midterms de noviembre.

La semana pasada, el alto cargo iraní Mohammad Bagher Zolghadr condicionó cualquier reapertura al fin de la "guerra y la agresión" contra Irán y sus proxies en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, al levantamiento de sanciones, a la liberación de activos congelados y a una compensación por daños de guerra. En la práctica, Teherán exige que EEUU y sus aliados acepten sus condiciones.

La línea de Washington

Estados Unidos ha respondido con un bloqueo de los puertos iraníes. "Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos", dijo Trump el viernes ante sus seguidores.

El vicepresidente JD Vance fue aún más claro esta semana: la prioridad número uno de Estados Unidos en este conflicto es mantener bajos los precios de la energía para los americanos. Evitar que Irán consiga un arma nuclear ocupa el segundo lugar.

Irán no solo quiere seguir controlando el estrecho. Quiere cobrar peajes, una facultad que nunca tuvo antes de la guerra y que Estados Unidos no está dispuesto a conceder.