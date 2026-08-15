Publicado por Carlos Dominguez 15 de agosto, 2026

La Universidad de Cambridge ha abierto una investigación independiente para examinar cómo fue contratado Jason Arday como profesor de Sociología de la Educación y revisar su trayectoria académica en la institución.

Arday, de 41 años, fue hallado muerto el viernes en una vivienda del sur de Londres. El académico había renunciado a principios de este mes a su puesto en la Universidad de Cambridge después de enfrentarse a graves acusaciones de plagio académico que cuestionaron tanto su trayectoria como el papel de las políticas de diversidad en las universidades de élite.

En una entrevista con The Times, el propio académico reconoció haber cometido "errores" en su trabajo, pero rechazó ser un "mentiroso" y atribuyó parte de las críticas a una campaña motivada por cuestiones raciales. La Universidad de Cambridge, no obstante, había decidido continuar con sus pesquisas pese a su renuncia.

¿Un panel alineado con la ideología DEI?

Arday fue elegido en 2022 por un comité de nueve miembros para ocupar una cátedra en la Facultad de Educación. El panel estuvo presidido por la baronesa Sally Morgan, miembro laborista de la Cámara de los Lores y directora de Fitzwilliam College. La universidad anunció su nombramiento en febrero de 2023 y destacó entonces su trayectoria como sociólogo y su incorporación como uno de los profesores negros más jóvenes de la historia de Cambridge.

El resto del panel estaba compuesto por académicos con trayectorias alineadas con la agenda DEI. Entre ellos figuraban Anoop Nayak, de la Universidad de Newcastle, crítico de la "blancura neoliberal" de las universidades anglosajonas; Louise Archer, del University College London, especializada en justicia social y teoría crítica de la raza; y Michalinos Zembylas, profesor de teoría educativa en la Open University of Cyprus.

Según una investigación de The Telegraph, Zembylas ha argumentado que la educación debería enseñar a los estudiantes a "perturbar, rechazar y desplazar los principios democráticos liberales" y crear un "nuevo orden moral" que desafíe la democracia occidental.

Completaban el comité Jo-Anne Dillabough, Tim Harper, Karen Coats, Martin Mills y Paul Ramchandani, cuyos trabajos se centran en identidad, género, anticolonialismo y la reducción de desigualdades a través de la educación.

Desde la propia Universidad de Cambridge se defendió en su momento que el nombramiento de Arday se basó en criterios académicos. Hilary Cremin, entonces directora de la Facultad de Educación, afirmó en una entrevista con la BBC en 2023 que el panel de electores había sido "absolutamente unánime" y que Arday era "el mejor del mundo en cuanto a la investigación que realiza". En el mismo sentido, el pro-vicerrector de Educación, Bhaskar Vira, lo describió como "un excepcional estudioso de la raza, la desigualdad y la educación" que contribuiría de forma significativa a la investigación de Cambridge en esa área.

Cambridge y Burnham piden calma

La vicerrectora de Cambridge, Deborah Prentice, calificó el caso de "aberración" para dejar claro que se trata de una excepción y no debe usarse para poner en duda la legitimidad del resto del personal negro de la universidad. Reconoció la preocupación generada dentro y fuera de la institución, y prometió una investigación "exhaustiva y transparente" que será realizada por académicos senior de Cambridge y de otras universidades.

Hasta que finalicen las investigaciones, no puede afirmarse como hecho probado que el comité actuara por razones ideológicas o que Arday fuera elegido por una cuota identitaria. Pero sí existe base suficiente para exigir explicaciones sobre cómo una universidad de referencia llegó a nombrar a un profesor cuya trayectoria está ahora sometida a una investigación formal de esta índole.

El primer ministro laborista Andy Burnham, en declaraciones a la prensa en el suroeste de Inglaterra, pidió no precipitarse en los juicios. "Es una tragedia a tantos niveles, pero especialmente para todos los que conocían a Jason, su familia, por supuesto, y sus amigos. Pensamos en ellos hoy", afirmó. "Es un momento de reflexión… de reflexionar sobre cómo se llegó a esto".