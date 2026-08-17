Trump mueve sus fichas: el enviado Jared Kushner se reúne con líder de Hamás en Egipto para destrabar el alto el fuego en Gaza

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de agosto, 2026

El yerno del presidente Donald Trump y enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, mantuvo el domingo una reunión en Egipto con el líder político de Hamás, Khalil al-Hayya, mientras la administración republicana busca reactivar las negociaciones sobre un acuerdo de alto el fuego en Gaza que se encuentra estancado. Según indicaron varios medios, la reunión duró más de dos horas y el líder de la organización terrorista Hamás pidió a los mediadores y a la Junta de Paz creada por Estados Unidos, que supervisa el marco del alto el fuego, que “obliguen” al Gobierno israelí a aceptar la hoja de ruta propuesta para la siguiente fase. Asimismo, Hamás le comentó a Kushner que el grupo mantiene su compromiso con la hoja de ruta y está esperando que los mediadores inicien un período de 14 días de negociaciones centrado en establecer un calendario para su implementación.

De acuerdo con lo publicado por el medio Axios, los líderes de Hamás pidieron a Kushner que le transmitiera a Trump que seguían comprometidos con el desarme. “Les agradecimos el compromiso, pero queremos ver esfuerzos reales y no solo palabras. Era importante que Kushner lograra que asumieran este compromiso personalmente”, comentó al medio una fuente que formó parte de la reunión y cuya identidad no fue revelada. El medio también reveló que en la reunión estuvieron presentes el alto representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, y el ex primer ministro británico Tony Blair, quien también es miembro de la junta, así como los principales asesores de la Junta de Paz Aryeh Lightstone y Liran Tancman, quienes acompañaron a Kushner durante la reunión.

La reunión de Kushner tiene lugar un día antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que este rechazara una nueva hoja de ruta de 15 puntos respaldada por Estados Unidos. El esfuerzo diplomático está centrado en superar los desacuerdos sobre el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas de la Franja de Gaza.

Varios países árabes y de mayoría musulmana, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, criticaron en un comunicado conjunto el rechazo de Israel a la hoja de ruta. “Israel ahora tiene la responsabilidad de obstruir los esfuerzos para llevar la paz a Gaza”, afirmaron los países. Los ministros de Relaciones Exteriores también instaron a la Junta de Paz y a Estados Unidos a adoptar “medidas inmediatas y concretas” para impedir que cualquier parte bloquee la implementación de la hoja de ruta.