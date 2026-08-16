Cuba: filtran la presunta carta de renuncia de Miguel Díaz-Canel

Publicado por Alejandro Baños 16 de agosto, 2026

Miguel Díaz-Canel podría tener preparada su salida. En un momento en el que Cuba se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia, con la inmensa mayoría de la población viviendo en la más absoluta pobreza, está circulando por redes sociales una presunta carta de renuncia del dictador cubano.

Concretamente, el perfil Senda Eterna divulgó a través de Facebook las que podrían ser las palabras de Díaz-Canel para informar a los cubanos de su dimisión. En su escrito, el dictador cubano justifica su decisión como un "acto de humildad y reconocimiento de mis propios errores"

Esos "errores" a los que se estaría refiriendo el sucesor de Raúl Castro están vinculados a "un cambio" que prometió dar cuando recogió el testigo de la dictadura comunista y que no ha llegado a cumplir. Esta supuesta carta ha sido desmentida por la dictadura cubana, calificándola de bulo.

La supuesta carta de renuncia de Díaz-Canel Compatriotas.



Hoy me dirijo a ustedes con el corazón pesado y la mente clara. He decidido renunciar como presidente de Cuba, y quiero que cada uno de ustedes sepa que esta no es una decisión que tome a la ligera; es un acto de humildad y reconocimiento de mis propios errores.



Desde el comienzo de mi mandato, he fallado en muchos aspectos que afectan nuestras vidas diarias. Prometí un cambio que no se ha materializado y he visto cómo nuestras esperanzas se han desvanecido. Me equivoqué al subestimar la gravedad de la crisis económica. No reaccioné con la urgencia necesaria ante la escasez de alimentos y medicinas, dejando a nuestras familias en situaciones insostenibles.



Eran muchos los que pedían un diálogo auténtico y no supe escuchar. En lugar de construir puentes, fortalecí divisiones y no supe canalizar el descontento que sentía el pueblo. Mis decisiones en torno a la represión de la disidencia fueron equivocadas; en lugar de abrir un espacio para el debate, cerré puertas y silencié voces.



La corrupción que creció a nuestro alrededor fue una sombra que no supe controlar. Ignoré las advertencias de aquellos que me decían que el sistema estaba enfermo, y en lugar de actuar, perpetué una cultura que permitió que se deteriorara nuestra confianza.



Y lo más doloroso, no cumplí mi promesa de mejorar nuestras condiciones de vida. Las largas colas, los apagones, y la falta de oportunidades han probado ser un duro golpe para todos nosotros, y es mi responsabilidad reconocer que no supe ofrecer un camino distinto.



Hoy me voy, no por debilidad, sino porque es el momento de que surjan nuevas voces y nuevas ideas. Mis errores han sido grandes y mis logros pequeños. Agradezco a cada uno de ustedes por el amor que han mostrado a esta patria y por no perder la esperanza.



Cuba merece más, y aunque me retiro, siempre llevaré en mi corazón el deseo de ver a nuestro país prosperar. Espero que los que vengan sean capaces de aprender de mis fallos y forjar un futuro mejor para todos.



Gracias y hasta siempre.



Miguel Díaz-Canel

¿Está cerca el fin del comunismo en Cuba?

Sea verídica o no esta carta, lo que sí parece es que el fin de la dictadura está cada vez más cerca valorando los pasos que se están dando desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos. Hace unos días, La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estableció de manera secreta un grupo de trabajo especializado en Cuba para ejecutar una campaña coordinada de presión sobre la estructura de poder de la isla. La iniciativa responde a las exigencias planteadas por el presidente Donald Trump para forzar transformaciones estructurales en el ámbito económico y político del país caribeño.

Desde el Departamento de Estado (USDOS), el secretario Marco Rubio está abanderando esa "presión" sobre la dictadura comunista. Solucionar la nefasta situación en Cuba es "una prioridad" para la Administración Trump, ya que todo lo que allí sucede "redunda en nuestro interés nacional".