Reino Unido: hallan muerto a Jason Arday, el 'poster boy' de la diversidad en Cambridge, tras dimitir por acusaciones de plagio

Publicado por Carlos Dominguez 15 de agosto, 2026

El académico británico Jason Arday, de 41 años, fue hallado muerto el viernes en una vivienda del sur de Londres, informó AFP. Arday había renunciado a principios de este mes a su puesto en la Universidad de Cambridge después de enfrentarse a graves acusaciones de plagio académico que cuestionaron tanto su trayectoria como el papel de las políticas de diversidad en las universidades de élite.

La Policía Metropolitana confirmó que los agentes acudieron el viernes por la tarde a un domicilio en Battersea tras recibir un aviso de que un hombre se encontraba inconsciente. "Lamentablemente, un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar", indicó el comunicado. La muerte se considera inesperada y, por el momento, no se investiga como sospechosa.

Dimisión tras las denuncias de plagio

Arday se convirtió en 2023 en el profesor negro más joven de Cambridge, un nombramiento que fue ampliamente celebrado por sectores izquierdistas como un éxito de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI). Sin embargo, a principios de agosto anunció su renuncia tanto a la cátedra como a su cargo de investigador en Jesus College, poco después de que la institución abriera una investigación formal por las acusaciones en su contra.

En una carta publicada en línea, afirmó que dimitir era "la única manera" de poner fin a un "periodo difícil", aunque rechazó que su decisión debiera interpretarse como una admisión de las críticas recibidas.

Acusaciones de copia y cuestionamiento de su historial

El escándalo estalló cuando varios académicos y medios señalaron que secciones significativas de su tesis doctoral habían sido copiadas de otros trabajos. El académico estadounidense Nathan Cofnas fue uno de los primeros en señalar las irregularidades en el trabajo de Arday. En 2024, el Emmanuel College de Cambridge le retiró su afiliación como investigador después de que publicara un artículo cuyas ideas, según el centro, rechazaban sus políticas de diversidad.

Periódicos como The Times y The Telegraph publicaron investigaciones detalladas no solo sobre la obra académica de Arday, sino también sobre afirmaciones de su vida personal, entre ellas haber corrido 30 maratones en 35 días y recaudado millones para obras benéficas, datos que posteriormente fueron puestos en duda.

En una entrevista con The Times concedida poco antes de su muerte, Arday reconoció haber cometido "errores" académicos, pero negó ser un "fraude" y sostuvo que la campaña en su contra estaba "motivada por cuestiones raciales".