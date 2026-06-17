La economista María Lorca Susino: “La situación del Estrecho de Ormuz ha demostrado que EEUU es de los mayores productores de crudo del mundo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó la profesora en economía, María Lorca Susino, con quien conversó sobre los últimos acontecimientos en el Estrecho de Ormuz tras los acuerdos de paz alcanzados entre la Administración del presidente Donald Trump y el régimen iraní.

“La situación del Estrecho de Ormuz ha puesto en manifiesto que los Estados Unidos son los mayores productores de crudo del mundo. El problema que han tenido son las infraestructuras, el país cuenta con unas infraestructuras que no sirven para refinar el crudo que Estados Unidos saca. Unas infraestructuras con unos gaseoductos y oleoductos que han demostrado estar obsoletos, y lo que han hecho es poner de manifiesto que hay que gastar dinero en esta infraestructura si lo que se quiera realmente es lograr la independencia energética

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.