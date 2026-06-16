Vance responde a las críticas del acuerdo con Irán: promete inspecciones nucleares y la destrucción del arsenal altamente enriquecido

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de junio, 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió este lunes en televisión nacional el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra de varios meses en Medio Oriente y aseguró que los inspectores nucleares regresarán al país persa para asegurarse de la eliminación del uranio altamente enriquecido de Teherán.

En una entrevista con la cadena NBC News, Vance respondió a las críticas contra el acuerdo y afirmó que “sin dudas” volverán los inspectores a territorio iraní. El vicepresidente sostuvo que una de las partes centrales del entendimiento es que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Estados Unidos ayudarán a Irán a destruir su reserva de uranio altamente enriquecido. "Eso es algo que está detallado con mucha claridad" en el memorando de entendimiento (MOU), afirmó.

Vance precisó que el texto del documento —un marco para detener el conflicto acordado por ambas naciones— se divulgará tras una ceremonia formal de firma prevista para el viernes en Suiza, en línea con el calendario adelantado por el presidente Donald Trump. El vicepresidente atribuyó la demora a "algunos detalles técnicos por resolver", vinculados no al texto en sí, sino a su implementación, y agradeció la mediación de Qatar y Pakistán.

Sobre el inicio de las inspecciones, el vicepresidente estadounidense se mostró confiado en que se concretarán "muy pronto" sin dar mayores detalles. "Si los iraníes cumplen, los beneficios fluirán hacia ellos… Queremos que se comporten como un país normal", añadió, y condicionó esos beneficios a un compromiso de Teherán de no construir un arma nuclear.

El vicepresidente rechazó también las dudas expresadas por el expresidente demócrata Barack Obama, quien antes había dado una entrevista con "Good Morning America", de ABC y puso en duda que el acuerdo de Trump representara una mejora significativa frente al pacto nuclear que su gobierno negoció en 2015 —el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), del que Trump retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.

"El programa nuclear iraní ha sido completamente destruido, y lo que decimos es: asuman el compromiso a largo plazo de no reconstruirlo", respondió Vance, quien tachó de "fundamentalmente incorrecta" la comparación con el ampliamente cuestionado JCPOA.

Vance restó importancia, además, a la intención iraní de cobrar tarifas por el paso de buques a través del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo. Según el vicepresidente, el acuerdo garantiza el tránsito sin peajes por esa vía durante los 60 días de negociación del pacto final. Los críticos dicen que este peaje no se cobraba antes de iniciar el conflicto.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, describió el marco como "un paso importante hacia el cese de la guerra y el inicio de las negociaciones", aunque advirtió que "todavía no ha tomado forma un acuerdo final".