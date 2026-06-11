Pete Hegseth lanza un severo ultimátum a Cuba y advierte que buscar armamento estratégico provocará una respuesta contundente

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de junio, 2026

La Administración Trump ha enviado una señal inequívoca de disuasión militar directamente a las puertas del régimen castrista.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles al gobierno de Cuba que cualquier intento de adquirir o facilitar el acceso a armamento capaz de golpear el territorio continental norteamericano o la base naval de la Bahía de Guantánamo provocará una respuesta armada que La Habana será incapaz de resistir.

El emplazamiento del jefe del Pentágono se produjo durante una alocución frente a las tropas estacionadas en el enclave militar de Guantánamo, en la isla de Cuba, en lo que representa el último de una serie de despliegues estratégicos destinados a forzar un cambio político en el país caribeño.

"Sería imprudente por parte del gobierno de Cuba intentar procurar o tener acceso a los tipos de armas que podrían llegar a esta base o a la patria estadounidense", sentenció el secretario.

Una advertencia desde la frontera: Las opciones de la Casa Blanca

La presencia de Hegseth en el perímetro de la base naval refuerza la postura de firmeza continental de la Casa Blanca bajo la administración Trump.

Sin ofrecer detalles específicos sobre el tipo de arsenal bajo sospecha, el funcionario recordó la asimetría de capacidades entre ambas naciones. "Estarían invitando al tipo de confrontación que no solo no quieren sino que no podrían soportar. Ningún país de la Tierra puede igualar las capacidades de los Estados Unidos de América", precisó.

El titular de la cartera de Guerra matizó que Washington mantiene la expectativa de encauzar una relación constructiva con una futura dirigencia cubana, supeditada a reformas democráticas. No obstante, aclaró que la misión de sus dependencias es técnica y operativa:

"Por ahora, veamos qué pasa. Pero el Departamento de Guerra le dará al comandante en jefe cada una de las opciones que necesite dentro de esa contingencia", dijo.

Esta visita se suma al reciente viaje del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, y a la inusual escala en La Habana efectuada en mayo por el director de la CIA, John Ratcliffe.

Presión diplomática, bloqueo energético y el factor Venezuela

La ofensiva del Ejecutivo norteamericano contra el eje socialista del hemisferio se ha intensificado ostensiblemente en las últimas semanas. El pasado 20 de mayo, la justicia estadounidense acusó formalmente al exdictador Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato por el derribo de avionetas civiles de exiliados en 1996.

Paralelamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en catalogar a la administración de la isla como un "Estado fallido" a escasas 90 millas de las costas de Florida, un enfoque respaldado por la base electoral conservadora.

El cerco contra La Habana se complementa con un severo bloqueo de combustibles implementado por Washington mediante la amenaza de aranceles a los países proveedores de crudo, una medida que ha sumido a la isla, cuyo sistema eléctrico se encuentra el la ruina tras décadas de comunismo, en apagones sistémicos.

Finalmente, la estrategia de presión regional parece coordinarse con los recientes acontecimientos en Caracas, donde un operativo militar estadounidense capturó a principios de año al dictador socialista Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.

Al respecto, Hegseth adelantó que la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas arrojará resultados inmediatos: "Habrá grandes noticias procedentes de Venezuela muy pronto sobre ese tema, porque ahora tenemos un socio allí dispuesto a trabajar con EEUU", dijo al referirse a la lucha contra el narcotráfico.