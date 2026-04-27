Un caos continuo: el turismo se desploma en Cuba en el primer trimestre de 2026

Publicado por Diane Hernández 27 de abril, 2026

El caos continúa en la mayor de Las Antillas caribeñas. Los números oficiales confirman lo que es una realidad aplastante a la vista de todos: la llegada de turistas a Cuba se derrumbó en el primer trimestre del año, otra vez.

La suspensión de vuelos internacionales, los constantes apagones, una escasez casi crónica de productos de primera necesidad y la disminución considerable de combustible que ha llegado a la isla en los últimos meses han agudizado la crisis que vive el país. Una de las peores, si no la más terrible, de su historia reciente.

Entre enero y marzo la isla recibió 298.057 visitantes extranjeros, un 48% menos que en el mismo período de 2025, según cifras publicadas por la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información.

La caída fue drástica en marzo, cuando solo arribaron al país 35.561 turistas, uno de los niveles más bajos de los últimos años, analizó la agencia AFP este lunes.

La actividad clave de la economía cubana en picada

El retroceso agrava la crisis de una actividad clave para la economía cubana, y por consiguiente para la subsistencia del régimen castrista dirigido por Miguel Díaz-Canel.

El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y hasta enero empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,6 millones de habitantes, de acuerdo a números distribuidos por los organismos cubanos. En la realidad, se estima que más de un millón de habitantes podrían estar vinculados extraoficialmente a actividades dependientes de los visitantes extranjeros al país.

La caída alcanzó a todos los principales mercados emisores. Canadá, históricamente el mayor proveedor de turistas, registró 124.794 visitantes en el trimestre, un 54,2% menos que un año antes.

Las llegadas desde Rusia bajaron un 37,5%, mientras que las de la comunidad cubana residente en el exterior, mayoritariamente radicada en Estados Unidos, cayeron un 42,8%.

Una crisis acumulada por años

El deterioro del sector es prolongado. Entre 2019 y 2025, los ingresos turísticos de Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos basados en cifras oficiales, tras el auge generado por el deshielo diplomático con Estados Unidos y el posterior impacto de la pandemia de Covid y el refuerzo de las sanciones estadounidenses.

Antes incluso del bloqueo energético impuesto por Washington en enero de este año —tras el cual Cuba solo ha recibido un envío de combustible ruso—, el turismo había caído un 17,8%, con retrocesos en todos los mercados históricos.

En 2025, las llegadas desde Canadá disminuyeron un 12,4%, las de los cubanos residentes en el exterior un 22,6%, las de Rusia un 29% y las de Alemania un 50,5%.