ANÁLISIS
Un caos continuo: el turismo se desploma en Cuba en el primer trimestre de 2026
La suspensión de vuelos internacionales, los constantes apagones, una escasez casi crónica de productos de primera necesidad y la disminución considerable de combustible que ha llegado a la isla en los últimos meses han agudizado la crisis que vive el país.
El caos continúa en la mayor de Las Antillas caribeñas. Los números oficiales confirman lo que es una realidad aplastante a la vista de todos: la llegada de turistas a Cuba se derrumbó en el primer trimestre del año, otra vez.
La suspensión de vuelos internacionales, los constantes apagones, una escasez casi crónica de productos de primera necesidad y la disminución considerable de combustible que ha llegado a la isla en los últimos meses han agudizado la crisis que vive el país. Una de las peores, si no la más terrible, de su historia reciente.
Entre enero y marzo la isla recibió 298.057 visitantes extranjeros, un 48% menos que en el mismo período de 2025, según cifras publicadas por la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información.
La caída fue drástica en marzo, cuando solo arribaron al país 35.561 turistas, uno de los niveles más bajos de los últimos años, analizó la agencia AFP este lunes.
La actividad clave de la economía cubana en picada
El retroceso agrava la crisis de una actividad clave para la economía cubana, y por consiguiente para la subsistencia del régimen castrista dirigido por Miguel Díaz-Canel.
El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y hasta enero empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,6 millones de habitantes, de acuerdo a números distribuidos por los organismos cubanos. En la realidad, se estima que más de un millón de habitantes podrían estar vinculados extraoficialmente a actividades dependientes de los visitantes extranjeros al país.
La caída alcanzó a todos los principales mercados emisores. Canadá, históricamente el mayor proveedor de turistas, registró 124.794 visitantes en el trimestre, un 54,2% menos que un año antes.
Las llegadas desde Rusia bajaron un 37,5%, mientras que las de la comunidad cubana residente en el exterior, mayoritariamente radicada en Estados Unidos, cayeron un 42,8%.
Una crisis acumulada por años
El deterioro del sector es prolongado. Entre 2019 y 2025, los ingresos turísticos de Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos basados en cifras oficiales, tras el auge generado por el deshielo diplomático con Estados Unidos y el posterior impacto de la pandemia de Covid y el refuerzo de las sanciones estadounidenses.
Antes incluso del bloqueo energético impuesto por Washington en enero de este año —tras el cual Cuba solo ha recibido un envío de combustible ruso—, el turismo había caído un 17,8%, con retrocesos en todos los mercados históricos.
En 2025, las llegadas desde Canadá disminuyeron un 12,4%, las de los cubanos residentes en el exterior un 22,6%, las de Rusia un 29% y las de Alemania un 50,5%.
Mundo
Cuba: ¿A dónde va un país que ya no tiene a dónde ir?
Virginia Martínez
¿Qué aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba?
Entre las primeras en cancelar operaciones estuvieron aerolíneas canadienses como Air Canada, Air Transat y WestJet, que dejaron de volar en febrero tras advertencias de que no podrían repostar en aeropuertos cubanos. También se sumaron compañías rusas como Rossiya y Nordwind, que suspendieron rutas tras dificultades para abastecerse, limitándose en algunos casos a vuelos de repatriación.
A lo largo de los meses, la lista se amplió con aerolíneas de distintas regiones. Se reportan suspensiones o cancelaciones de compañías como Turkish Airlines, Air France, LATAM Perú, Sunwing o World2Fly (esta última reduciendo frecuencias), además de ajustes en aerolíneas estadounidenses y europeas.
Más recientemente, Iberia también anunció la suspensión temporal de sus vuelos directos desde Madrid a partir de junio de 2026, con posible reanudación en noviembre si mejora la situación. En conjunto, estas decisiones reflejan una crisis estructural en el suministro energético de Cuba que ha impactado de forma directa al transporte aéreo y al turismo internacional.